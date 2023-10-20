Средства для Украины, Израиля и необходимость остановить Путина и ХАМАС: что сказал Байден в выступлении

США стоят на переломном моменте истории, когда необходимо остановить агрессию России и террористов из группировки ХАМАС, поддержав при этом Украину и Израиль.

Об этом президент Соединенных Штатов Джо Байден сказал в своем 14 минутном обращении к американскому народу, выступление которого транслировалось на всех главных телеканалах США.

Байден начал свою речь заявив, что “мы стоим перед переломным моментом в истории” на фоне продолжающейся войны в Израиле и Украине.

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Он также подтвердил свое обещание вернуть американских заложников, которых удерживают боевики ХАМАС, домой, в Америку.

— Как я уже говорил семьям американцев, находящихся в плену ХАМАСа, мы используем все возможности, чтобы вернуть их близких домой. Как для президента, для меня нет более высокого приоритета, чем безопасность американцев, находящихся в заложниках, — сказал он.

Общее у ХАМАСа и Путина

Президент США Джо Байден в своем выступлении в Овальном кабинете осудил боевиков ХАМАСа и президента России Владимира Путина, заявив, что нападения на Израиль и вторжение в Украину имеют общие мотивы.

— ХАМАС и Путин представляют разные угрозы, но они имеют одну общую черту: они оба хотят полностью уничтожить соседнюю демократию, полностью уничтожить ее, — сказал Байден.

Он подчеркнул, что эти конфликты могут показаться американцам “далекими, и вполне естественно спросить, почему это имеет значение для Америки”

— Позвольте мне поделиться с вами, почему обеспечение успеха Израиля и Украины является жизненно важным для национальной безопасности Америки, — заявил американский лидер.

Джо Байден сказал, что “история научила нас, что когда террористы не платят цену за свой террор, когда диктаторы не платят цену за свою агрессию, они вызывают больше хаоса, смертей и разрушений”.

Президент продолжил утверждать, что если США не помогут “остановить аппетит Путина к власти и контролю в Украине”, он не остановится на вторжении, перейдя к другим завоеваниям в Польше или в странах Балтии.

Что касается конфликта с ХАМАС, то поддержка Израиля является частью цели США “построить лучшее будущее для Ближнего Востока”, сказал он. По словам Байдена, привлекая группировку к ответственности за террористические атаки, США могут помочь предотвратить будущие конфликты в регионе.

— Американские альянсы — это то, что защищает нас, Америку. Американские ценности — это то, что делает нас партнером, с которым хотят работать другие страны. Подвергать все это риску, если мы отойдем от Украины, если мы повернемся спиной к Израилю — оно того не стоит, — сказал Байден.

Взрыв в больнице в секторе Газа и ужасы в Украине

Президент США Джо Байден также повторил оценку США, что Израиль “не несет ответственности” за смертоносный взрыв в больнице в Газе на этой неделе.

— Мое сердце разбито из-за трагической гибели палестинцев, включая взрыв в больнице в Газе, который не был совершен израильтянами. Мы скорбим по каждой невинной потерянной жизни. Мы не можем игнорировать человечность невинных палестинцев, которые лишь хотят жить в мире, — сказал он.

При этом Джо Байден связал войну на Ближнем Востоке с российско-украинским конфликтом.

— Вы знаете, нападение на Израиль является отголоском почти 20 месяцев войны, трагедии и жестокости, нанесенных народу Украины, народу, который очень сильно пострадал с тех пор, как Путин начал свое полномасштабное вторжение. Мы не забыли о массовых захоронениях, найденных телах со следами пыток, изнасилований, которые россияне использовали как оружие, а также о тысячах и тысячах украинских детей, насильно вывезенных в Россию, похищенных у своих родителей. Это отвратительно, — напомнил Байден.

Срочный запрос о поддержке Украины и Израиля

Американский лидер добавил, что в пятницу, 20 октября, направит “срочный бюджетный запрос” в Конгресс США, чтобы “профинансировать потребности национальной безопасности Америки для поддержки наших критически важных партнеров, включая Израиль и Украину”.

— Это разумная инвестиция, которая принесет дивиденды для американской безопасности в течение многих поколений, — сказал он.

Президент США призвал американцев поддержать его и помочь “защитить американские войска от опасности”.

— Помогите нам построить мир, который будет более безопасным, более мирным, процветающим для наших детей и внуков, — сказал он.

Глава Белого дома назвал эту просьбу “беспрецедентной приверженностью безопасности Израиля, которая усилит качественное военное преимущество Израиля, которое мы обязались обеспечить”.

— Мы сделаем все возможное, чтобы Железный купол продолжал охранять небо над Израилем. Мы убедимся, что другие враждебные игроки в регионе знают, что Израиль сильнее, чем когда-либо, и не дадим этому конфликту распространиться, — сказал Байден.

В свою очередь деньги для Украины, как сказал Байден, предназначены для того, чтобы США могли “продолжать непрерывно посылать оружие, необходимое для защиты себя и своей страны, чтобы Украина могла остановить жестокость Путина в Украине”.

Американское лидерство

Джо Байден также привел убедительные аргументы в пользу поддержки Израиля и Украины со стороны США как императива национальной безопасности и критического момента для будущего американского лидерства и демократии во всем мире.

— Американское лидерство — это то, что держит мир вместе. Американские альянсы — это то, что защищает нас в Америке. Американские ценности — это то, что делает нас страной-партнером, с которой хочется работать. Ставить все это под угрозу — уйти от Украины, развернуться спиной к Израилю — оно того не стоит, — сказал Байден.

Дискуссии о поддержке Украины в Конгрессе США и Белом доме

О том, что президент Байден обратится к американцам с речью о реакции США на войну российско-украинскую войну и на конфликт на Ближнем Востоке стало известно накануне.

Ожидается, что администрация президента США направит в Конгресс (парламент Америки) запрос на сумму около $100 млрд, предусматривающий оборонную помощь Израилю, Украине и Тайваню. Кроме того, этот пакет будет включать финансирование усилий по усилению безопасности на границе США с Мексикой.

Ожидается, что из указанных $100 млрд большая часть, а именно $60 млрд, пойдут на помощь Украине, когда же $10 млрд — для Израиля.

Параллельно с этим Республиканская партия в Конгрессе призывает к пополнению собственных боеприпасов Соединенными Штатами, которые были переданы в Европу. По сообщениям источников телеканала NBC, часть средств, запланированных для Украины, может быть отдана именно под производство собственных запасов снарядов.

В то же время со стороны республиканцев уже звучали заявления, что они могут согласовать дополнительные средства для Украины, если будут уступки от демократов. Это может включать, в частности, более строгие меры по вопросам миграции внутри США и финансирования безопасности границ, отмечает NYT.

Сенатор от демократической партии Чак Шумер ранее говорил, что сможет представить Сенату чрезвычайный пакет расходов на национальную безопасность в течение нескольких недель.

Вместе с тем неизвестно, как быстро Конгресс США сможет принять подобный проект закона, поскольку деятельность Палаты представителей заблокирована уже почти три недели из-за отсутствия постоянного спикера в главном кресле Палаты представителей.

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