У них есть кое-что общее: Байден сравнил Путина с ХАМАС

Президент России Владимир Путин подобен террористам из ХАМАС, поскольку обе эти силы пытаются уничтожить демократию.

Об этом заявил президент США Джо Байден в ночь на 20 октября, в специальном обращении к народу Америки.

— ХАМАС и Путин представляют разные угрозы. Но у них есть кое-что общее: они хотят полностью уничтожить соседнюю демократию. Для ХАМАСа цель существования – уничтожение Израиля и убийство евреев. В то же время Путин отрицает, что у Украины есть или когда-то была государственность. Он утверждает, что СССР создал Украину, — напомнил он.

Он подчеркнул, что понимает, что для американцев эти конфликты могут казаться далекими, “и вполне естественно спросить, почему это имеет значение для Америки”.

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Байден напомнил, что “история учит нас, что когда террористы не платят цену за свой террор, когда диктаторы не платят цену за свою агрессию, они вызывают еще больший хаос, смерть и разрушения”.

Далее американский лидер заявил, что если США не помогут “остановить аппетит Путина к власти и контролю на Украине”, то он не остановится на этом вторжении, перейдя к другим завоеваниям в Польше или в странах Балтии.

— Он (Путин, — Ред.) не ограничится только Украиной. Путин уже угрожает “напомнить” Польше, что часть их земель была “подарком России”. Бывший президент РФ (речь о Дмитире Медведеве, — Ред.) назвал Эстонию, Латвию и Литву “балтийскими провинциями России”. Это наши союзники по НАТО, — напомнил глава Белого дома.

Что касается конфликта с ХАМАС, то поддержка Израиля является частью цели США — “построить лучшее будущее для Ближнего Востока”, — сказал он.

По словам Байдена, привлекая группировку ХАМАС к ответственности за террористические атаки, США могут помочь предотвратить обострение будущих конфликтов в регионе.

Глава американского государства подчеркнул, что если сегодня США и союзники отступят и позволят Путину “стереть независимость Украины”, тогда агрессоры по всему миру будут хотеть сделать так же с другими странами.

Напомним, ранее президент США объявил о намерении в пятницу, 20 октября, отправить в Конгресс США запрос на финансирование Украины и Израиля.

Фото: White House

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