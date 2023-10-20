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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Бесперебойные поставки оружия: Байден анонсировал запрос в Конгресс по поддержке Украины

Бесперебойные поставки оружия: Байден анонсировал запрос в Конгресс по поддержке Украины

Президент США Джо Байден в течение 20 октября передаст запрос в Конгресс США на финансирование Украины и Израиля.

Об этом в ночь на 20 октября он заявил, во время специального обращения к народу Америки.

— Завтра я отправлю в Конгресс срочный запрос, чтобы удовлетворить американские национальные потребности в безопасности, поддержав Украину и Израиль, — сказал он.

Он подчеркнул, что это разумная инвестиция, которая “будет давать дивиденды для американской безопасности на поколение вперед”.

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Байден назвал это маленьким вкладом со стороны США, который обеспечит безопасность на поколение.

— Помогите нашим американским войскам остаться невредимыми, помогите построить мир, который безопаснее, более мирный и успешный, — добавил он.

Он добавил, что будет просить американский парламент помогать Украине оружием бесперебойно.

— Я попрошу Конгресс поставлять оружие Украине бесперебойно, — сказал президент США.

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Фото: White House

Война в Украине, військова допомога, Джо Байден, Підтримка України, США
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