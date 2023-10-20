США вплинули на план операції Ізраїля у секторі Гази – Bloomberg

На наземні операції Ізраїля в секторі Гази вплинули візити вищих посадових осіб США, включно з держсекретарем Ентоні Блінкеном і міністром оборони Ллойдом Остіном, а також президентом Джо Байденом.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Варто зазначити, що США підтримують мету Ізраїля – знищити військову інфраструктуру ХАМАС у Газі. Це можливо тільки при проведенні наземної операції, оскільки бойовики протягом десятиліть створювали мережу підземних тунелів.

Зараз дивляться

За словами ізраїльських чиновників і джерел, близьких до уряду, вплив США вже визначає те, в якому темпі і як буде проводитися наступ на Газу. Зокрема, мають бути мінімізовані жертви серед населення.

США побоюються, що наземні операції Ізраїля в Газі можуть спровокувати підтримувану Іраном Хезболлу. Це може відкрити другий фронт і значно розширити війну, в яку США будуть ще більше втягнуті. Крім того, дії Вашингтона щодо стабілізації ситуації в регіоні шляхом укладення миру між Ізраїлем і ключовими арабськими країнами просто будуть зведені нанівець.

— Президент Байден зосереджений на тому, щоб зменшити ймовірність поширення цієї війни на інший фронт, — заявив міністр закордонних справ Ізраїля Елі Коен.

Сам Джо Байден уже на шляху до Вашингтона заявив, що обговорював з ізраїльтянами альтернативи наземних операцій, оскільки побоюється жертв серед цивільного населення та розширення конфлікту.

У четвер Байден виступив в Овальному кабінеті з промовою про допомогу Ізраїлю, а також Україні.

Джерело : Bloomberg

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