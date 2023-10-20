Из Израиля в Румынию эвакуировали еще 79 украинцев

19 октября из Израиля вылетел четвертый эвакуационный борт — в Румынию отправили 79 украинцев.

Об этом сообщает посольство Украины в Израиле.

Чартерный самолет вылетел в 22:30 по местному времени из аэропорта Бен Гурион (Тель-Авив) в Бухарест.

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Посольство оказало консульскую помощь украинцам во время регистрации и прохождения паспортных и таможенных процедур.

Напомним, что первая эвакуация состоялась 14 октября — тогда в Бухарест вылетело 207 украинцев.

Утром 16 октября вылетел второй эвакуационный борт со 155 украинцами.

Третий рейс с гражданами Украины вылетел вечером 16 октября.

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