З Ізраїлю до Румунії евакуювали ще 79 українців

19 жовтня з Ізраїлю вилетів четвертий евакуаційний борт – до Румунії відправили 79 українців.

Про це повідомляє посольство України в Ізраїлі.

Чартерний літак вилетів о 22:30 за місцевим часом з аеропорту Бен Гуріон (Тель-Авів) до Бухареста.

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Посольство надало консульську допомогу українцям під час реєстрації та проходження паспортних і митних процедур.

Нагадаємо, що перша евакуація відбулася 14 жовтня – тоді до Бухареста вилетіло 207 українців.

Зранку 16 жовтня вилетів другий евакуаційний борт зі 155 українцями.

Третій рейс із громадянами України вилетів увечері 16 жовтня.

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