Война в Израиле: количество погибших украинцев увеличилось до 23

В результате атаки боевиков ХАМАС на Израиль, по последним данным, погибли 23 гражданина Украины. Еще один считается пропавшим без вести.

Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

По его словами, Украина на втором месте после США по числу погибших иностранных граждан.

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Американцев погибло 29, и 10 — пропали без вести.

В то же время посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сегодня сообщил, что количество обращений украинцев относительно эвакуации из Израиля уменьшилось, зато желающих выехать из сектора Газа стало больше, но пункт пропуска Рафах до сих пор закрыт.

По его словам, уже было организовано три эвакуационных рейса из Израиля, всего вывезено около 450 граждан.

Следующий эвакуационный рейс из Тель-Авива планируется на 19 число.

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