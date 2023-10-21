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Юлия Захарченко, редактор ленты

Ситуация на Ближнем Востоке и продовольственная безопасность: Зеленский поговорил с Эрдоганом

Ситуация на Ближнем Востоке и продовольственная безопасность: Зеленский поговорил с Эрдоганом
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Глава государства выразил ему благодарность за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности.

По словам Зеленского, во время разговора удалось обсудить следующий раунд переговоров по Формуле мира Украины, который состоится на Мальте. Турция будет там участвовать, добавляя свой авторитетный голос и позицию.

— Продовольственная безопасность. Несмотря на срыв Россией Черноморской зерновой инициативы, Украина остается преданной своей жизненно важной роли гаранта глобальной продовольственной безопасности и обеспечивает работу Черноморского зернового коридора, — утверждает Зеленский.

Лидеры также уделили внимание ситуации на Ближнем Востоке. Украинская и турецкая стороны согласились с необходимостью обеспечить защиту гражданских лиц и уважение гуманитарного права.

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Источник: Офис президента
Война в Украине, Владимир Зеленский, Реджеп Эрдоган, Туреччина, Україна-Туреччина, Формула миру, Черноморская зерновая инициатива
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