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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Ситуація на Близькому Сході та продовольча безпека: Зеленський поговорив з Ердоганом

Ситуація на Близькому Сході та продовольча безпека: Зеленський поговорив з Ердоганом
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Глава держави висловив йому вдячність за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності.

За словами Зеленського, під час розмови вдалося обговорити наступний раунд переговорів щодо Формули миру України, який відбудеться на Мальті. Туреччина братиме там участь, додаючи свій авторитетний голос і позицію.

– Продовольча безпека. Попри зрив Росією Чорноморської зернової ініціативи, Україна залишається відданою своїй життєво важливій ролі гаранта глобальної продовольчої безпеки та забезпечує роботу Чорноморського зернового коридору, – стверджує Зеленський.

Лідери також приділили увагу ситуації на Близькому Сході. Українська і турецька сторони погодилися з необхідністю забезпечити захист цивільних осіб і повагу до гуманітарного права.

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Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, Володимир Зеленський, Реджеп Ердоган, Туреччина, Україна-Туреччина, Формула миру, Чорноморська зернова ініціатива
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