Ситуація на Близькому Сході та продовольча безпека: Зеленський поговорив з Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Глава держави висловив йому вдячність за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності.

За словами Зеленського, під час розмови вдалося обговорити наступний раунд переговорів щодо Формули миру України, який відбудеться на Мальті. Туреччина братиме там участь, додаючи свій авторитетний голос і позицію.

– Продовольча безпека. Попри зрив Росією Чорноморської зернової ініціативи, Україна залишається відданою своїй життєво важливій ролі гаранта глобальної продовольчої безпеки та забезпечує роботу Чорноморського зернового коридору, – стверджує Зеленський.

Лідери також приділили увагу ситуації на Близькому Сході. Українська і турецька сторони погодилися з необхідністю забезпечити захист цивільних осіб і повагу до гуманітарного права.

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Джерело : Офіс президента

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