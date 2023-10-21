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Общество
Юлия Соколова, редактор ленты

Изучение языка и выплаты: в Японии запустят программу поддержки украинских беженцев

Українські біженці в Японії
Фото: Getty Images

В Японии запустят новую программу помощи украинским беженцам, которая должна помочь им адаптироваться к жизни в этой стране. Предусмотрено изучение японского языка и денежные выплаты.

Соответствующее объявление сделало японское Агентство иммиграционных служб, передает The Japan Times.

Программу планируют запустить в апреле 2024 года.

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Она предусматривает помощь иностранным гражданам, которые выезжают из зон конфликта, для адаптации в Японии. Программа создана в первую очередь для беженцев из Украины, которых в стране насчитывается более 2,5 тыс. человек.

Украинцы смогут пройти шестимесячный или годовой курс по изучению японского языка, изучать законы и обычаи страны. Предусмотрена и финансовая помощь.

Агентство иммиграционных служб продлит до двух лет финансовую поддержку украинцев, которых некому спонсировать. Речь идет о помощи для покрытия расходов на проживание.

А с 1 декабря иностранцы, бегущие из зон конфликта, в том числе беженцы из Украины, смогут получить статус долгосрочного резидента с рабочей визой.

Япония является участницей конвенции ООН о беженцах, но известна своей строгой политикой в этой сфере, что ограничивает количество беженцев, принимаемых страной.

С начала полномасштабной войны Япония оказывала Украине гуманитарную и нелетальную помощь. В частности, страна одобрила выделение $400 млн на восстановление критической инфраструктуры и другие гуманитарные потребности Украины.

Кроме того, Япония неоднократно вводила санкции против РФ.

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Источник: The Japan Times

Беженцы, Война в Украине, Япония
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Изучение языка и выплаты: в Японии запустят программу поддержки украинских беженцев
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