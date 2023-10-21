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Юлия Захарченко, редактор ленты

ЕС и США не будут прекращать поддержку Украины для защиты от агрессии РФ — декларация

ЕС и США не будут прекращать поддержку Украины для защиты от агрессии РФ — декларация
Фото: Pexels

Европейский Союз и США будут оказывать поддержку Украине и в дальнейшем для защиты от полномасштабной российской агрессии. Москву призывают немедленно положить конец войне и вывести армию РФ с временно оккупированных территорий.

Об этом говорится в совместной декларации, принятой по итогам саммита ЕС — США в Вашингтоне. Согласно документу, США и ЕС остаются непоколебимыми в долгосрочной политической, финансовой, гуманитарной, военной поддержке Украины.

— Мы вместе призываем Россию положить конец жестокой войне, а также немедленно, полностью, безоговорочно вывести Вооруженные силы РФ, прокси и военную технику с международно признанной территории Украины, — говорится в декларации.

Страны ЕС и США считают, что необходимо добиться максимально широкой международной поддержки ключевых принципов и целей Формулы мира Украины.

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Указанные государства уверяют, что обязуются поддерживать Украину столько времени, сколько потребуется для защиты суверенитета и территориальной целостности. Стороны заявили, что Россия должна прекратить агрессию и понести юридические последствия за военные преступления.

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Європейський Союз, Война в Украине, США-ЄС, Украина-ЕС, Україна-Росія, Украина-США
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