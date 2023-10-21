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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

ЄС і США не припинятимуть підтримку України для захисту від агресії РФ – декларація

ЄС і США не припинятимуть підтримку України для захисту від агресії РФ – декларація
Фото: Pexels

Європейський Союз та США надаватимуть підтримку Україні й надалі для захисту від повномасштабної російської агресії. Москву закликають негайно покласти край війні та вивести армію РФ з тимчасово окупованих територій.

Про це йдеться у спільній декларації, ухваленій за підсумками саміту ЄС – США у Вашингтоні. Згідно з документом, США та ЄС залишаються непохитними у довгостроковій політичній, фінансовій, гуманітарній, військовій підтримці України.

– Ми разом закликаємо Росію покласти край жорстокій війні, а також негайно, повністю, беззастережно вивести Збройні сили РФ, проксі та військову техніку з міжнародно визнаної території України, – йдеться в декларації.

Країни ЄС та США вважають, що необхідно домогтися максимально широкої міжнародної підтримки ключових принципів і цілей Формули миру України.

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Зазначені держави запевняють, що зобов’язуються підтримувати Україну стільки часу, скільки буде потрібно для захисту суверенітету і територіальної цілісності. Сторони заявили, що Росія повинна припинити агресію і понести юридичні наслідки за воєнні злочини.

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Європейський Союз, Війна в Україні, США-ЄС, Україна-ЄС, Україна-Росія, Україна-США
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