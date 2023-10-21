У некоторых будет гореть одно место: секретарь СНБО о поставках ракет ATACMS до конца войны

Украина будет продолжать получать ракеты ATACMS от союзников, пока не удастся освободить все временно оккупированные территории. Этот вопрос является ключевым в переговорах президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в комментарии украинским журналистам. По его словам, Украина не впервые и не в последний раз получила ракеты ATACMS.

— У нас есть договоренность с партнерами, что мы их используем исключительно по территории нашей страны, которая временно захвачена террористами. Мы выражаем благодарность нашему президенту за то, что он непосредственно занимается этим вопросом, — отметил секретарь СНБО.

По его словам, президент Владимир Зеленский каждый раз поднимает вопрос именно дальнобойного оружия в переговорах с Джо Байденом. По мнению Данилова, поставки вооружения будут продолжаться до полной деоккупации всей Украины.

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— Я не могу говорить, на какое расстояние они будут отправляться. Точно могу сказать, что у некоторых будет гореть одно место после следующих партий. Это будет обязательно продолжаться до тех пор, пока мы не освободим наши территории. До этого времени поставки оружия не остановятся, — убежден Данилов.

Источник: Украинское радио

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