Китай пропустит встречу на Мальте по украинской Формуле мира — Bloomberg
Китай не будет участвовать во встрече советников по национальной безопасности на Мальте 28-29 октября, где будут обсуждать украинскую Формулу мира.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Планируется приезд представителей из 55 стран мира. По словам людей, знакомых с этим вопросом, в список участников входят страны Большой семерки, Катар, Южная Африка, Индия и Турция. Ожидается, что некоторые страны, такие как Бразилия и Чили, примут участие онлайн.
Bloomberg считает, что отсутствие представителей из Пекина станет разочарованием для президента Украины Владимира Зеленского, ведь он пытается заручиться как можно более широкой международной поддержкой своего плана достижения длительного и справедливого мира.
Участие Пекина является важным, поскольку Китай является одной из немногих стран, которые имеют определенное влияние на российского диктатора Владимира Путина.
Формула Зеленского имеет 10 пунктов и призывает к полному выводу российских войск с территории Украины, а также возвращению депортированных украинцев и военнопленных. Среди пунктов также обеспечение продовольственной и ядерной безопасности.
Эти встречи в основном рассматриваются как платформа для официальных лиц из Киева, которые хотят донести свою позицию до стран, которые в основном остаются нейтральными в отношении войны в Украине, особенно это касается стран Глобального Юга.
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