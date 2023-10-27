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Китай пропустит встречу на Мальте по украинской Формуле мира — Bloomberg

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Китай не будет участвовать во встрече советников по национальной безопасности на Мальте 28-29 октября, где будут обсуждать украинскую Формулу мира.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Планируется приезд представителей из 55 стран мира. По словам людей, знакомых с этим вопросом, в список участников входят страны Большой семерки, Катар, Южная Африка, Индия и Турция. Ожидается, что некоторые страны, такие как Бразилия и Чили, примут участие онлайн.

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Bloomberg считает, что отсутствие представителей из Пекина станет разочарованием для президента Украины Владимира Зеленского, ведь он пытается заручиться как можно более широкой международной поддержкой своего плана достижения длительного и справедливого мира.

Формула миру Зеленського

Участие Пекина является важным, поскольку Китай является одной из немногих стран, которые имеют определенное влияние на российского диктатора Владимира Путина.

Формула Зеленского имеет 10 пунктов и призывает к полному выводу российских войск с территории Украины, а также возвращению депортированных украинцев и военнопленных. Среди пунктов также обеспечение продовольственной и ядерной безопасности.

Эти встречи в основном рассматриваются как платформа для официальных лиц из Киева, которые хотят донести свою позицию до стран, которые в основном остаются нейтральными в отношении войны в Украине, особенно это касается стран Глобального Юга.

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Источник: Bloomberg
Война в Украине, Владимир Зеленский, Китай, Формула миру
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