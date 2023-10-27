Китай пропустить зустріч на Мальті щодо української Формули миру – Bloomberg

Китай не братиме участі у зустрічі радників з національної безпеки на Мальті 28-29 жовтня, де обговорюватимуть українську Формулу миру.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Планується приїзд представників із 55 країн світу.

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За словами людей, знайомих з цим питанням, до списку учасників входять країни Великої сімки, Катар, Південна Африка, Індія і Туреччина. Очікується, що деякі країни, такі як Бразилія і Чилі, візьмуть участь онлайн.

Bloomberg вважає, що відсутність представників з Пекіна стане розчаруванням для президента України Володимира Зеленського, адже він намагається заручитися якомога ширшою міжнародною підтримкою свого плану досягнення тривалого і справедливого миру.

Участь Пекіна є важливою, оскільки Китай є однією з небагатьох країн, які мають певний вплив на російського диктатора Володимира Путіна.

Формула Зеленського має 10 пунктів і закликає до повного виведення російських військ з території України, а також повернення депортованих українців і військовополонених. Серед пунктів також забезпечення продовольчої та ядерної безпеки.

Ці зустрічі здебільшого розглядаються як платформа для офіційних осіб з Києва, які хочуть донести свою позицію до країн, які здебільшого залишаються нейтральними щодо війни в Україні, особливо це стосується країн Глобального Півдня.

Джерело : Bloomberg

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