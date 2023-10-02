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Путин не может выиграть войну, но и не может найти способ выйти из нее – Минобороны Британии

Грант Шеппс - міністр оборони Великої Британії
Фото: Getty Images

Диктатор РФ Владимир Путин не может выиграть войну против Украины, но и не может найти способ выйти из нее, считает глава Минобороны Великобритании Грант Шеппс.

Об этом сообщает BBC.

По словам министра, Путин хотел захватить Киев “блефом”, но народ Украины не позволит этому произойти.

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— И мы тоже не позволим… Мы не должны отступать, — сказал он.

Шаппс также добавил, что война поглощает оружие и людей “с ужасной скоростью”, но “мы должны оставаться непоколебимыми”.

В своей речи чиновник также называет Украину “частью семьи европейских демократических наций”.

Ранее The Telegraph сообщила, что министр обороны Великобритании Грант Шеппс предположил, что британские войска могут тренировать украинских военных в Украине.

Позже премьер-министр Великобритании Риши Сунак заверил, что сейчас не планируется отправлять британских инструкторов в Украину для обучения военных ВСУ.

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Источник: BBC
Война в Украине, Великобритания, Владимир Путин, Росія
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