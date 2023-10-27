Що буде, якщо Путін помре: версії щодо наступників та можливості перевороту в РФ

У Кремлі заперечують поширену ЗМІ інформацію про те, що у Володимира Путіна ввечері 22 жовтня сталася зупинка серця. Проте всі знову заговорили про можливого наступника російського диктатора, як його смерть може вплинути на ситуацію в РФ та війну в Україні.

Своїми прогнозами в ефірі телемарафону Єдині новини поділилися російський адвокат і правозахисник Микола Полозов, а також доктор історичних наук, виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко.

Чи закінчиться війна в Україні, якщо Путін помре

Обидва експерти поділяють думку радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка про те, що смерть диктатора може запустити певні процеси всередині РФ, але точно не стане фінальною точкою у війні проти України.

Зараз дивляться

– Путін хоч і диктатор, він не є повним уособленням цього режиму, оскільки умовно путінський режим – це спайка бандитів і чекістів, які, використовуючи можливості російської спецслужби, фактично захопили всі важелі управління державою всередині РФ.

Тому, як і у випадку зі смертю Сталіна радянський лад не впав, так і в разі смерті Путіна, безумовно, буде боротьба серед його оточення, тих угруповань, які формують кістяк цього режиму.

Але це не означає автоматично, що відбудеться якесь негайне руйнування цієї конструкції, що припиниться війна або її основа – саме претензії на Крим. Це залежатиме від обставин, якими супроводжуватиметься смерть диктатора, – пояснив Полозов.

Денисенко також упевнений, навіть якщо Путін помре завтра, цього не станеться.

Можливі варіанти розвитку подій

– Цілком очевидно, що угруповання всередині РФ зараз створюють під себе приватні військові компанії, і в цьому сенсі захоплення влади буде обумовлено швидкістю та злагодженістю роботи воєнізованих підрозділів цих угруповань. Хто швидше, умовно кажучи, захопить у Москві всі ключові установи, той і матиме владу, – прогнозує Полозов, якщо диктатор помре.

Денисенко уточнює, що зараз у Кремлі є кілька впливових груп, які ділитимуть владу між собою. Проте найвпливовішою на сьогодні вважає так звану група технократів.

– Це група Кірієнка-Мішустіна-Грефа за підтримки групи Ковальчуків. Якщо говорити про соціологію, то нещодавно Український інститут майбутнього робив дослідження. Треба розуміти, що зараз російське суспільство дуже б хотіло почути від Путіна прізвище наступника. Питали, а хто ж може бути цим наступником, 25% росіян називали Мішустіна.

Тобто, якби завтра помирав Путін, то в теорії у цієї групи найвищі шанси підхопити владу, – пояснив він.

На думку Полозова, росіян зараз справді цікавить, хто стане наступником Путіна, бо РФ зараз живе одним днем, і ніхто не знає, що буде після нього.

– Інше питання, що такий авторитарний лідер, як Путін, не може заздалегідь ділитися своєю владою. Тобто він може взяти найслабшого, як це було у випадку з Медведєвим. Зараз, уже під кінець своєї політичної кар’єри, якщо він назве одне або кілька імен, це просто призведе до загострення суперечностей усередині його оточення, – зауважив правозахисник.

У цьому сенсі Денисенко поділяє думку Полозова, відкинувши навіть теоретичні моделі того, що Путін може почати так званий транзит влади, нагадавши, як у Казахстані на початку 2022 року Токаєв повністю перебрав владу групи Назарбаєва.

– Історія бачила достатньо багато прикладів як вдалого, так і невдалого передання влади. Якщо говорити про РФ, станом на зараз Путін не готовий навіть теоритично обговорювати можливості наступників. Тому робити все, щоб показати, що він сильний як ніколи, тому жодного поділу влади зараз не буде. Проте російське суспільство дуже б хотіло почути це прізвище, – зауважив він.

Чи можливий зараз у РФ військовий переворот

– Ризик того, що він може повторитися, тільки збільшується, оскільки формуються альтернативним силовим центром збройні підрозділи, так звані ПВК.

Ми бачимо, який карт-блаш видано Кадирову. Він має власну армію всередині Росії, аж до того, що його син може публічно бити затриманих – і за це отримувати нагороду героя Чечні. І ніхто не може сказати проти, а хто насмілився – швидко перепрошують.

Тому система державного устрою РФ, звичайно ж, розбалансована, і повторення такого заколоту цілком можливе, – вважає Полозов.

Вадим Денисенко у найближчій перспективі не бачить підстав для повторення військового перевороту в РФ.

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