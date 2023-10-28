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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Генассамблея ООН одобрила резолюцию о перемирии между Израилем и ХАМАС

ООН

Генассамблея ООН 120 голосами приняла резолюцию о защите гражданских в войне ХАМАС против Израиля и необходимости “гуманитарного перемирия”.

Об этом сообщает пресс-служба Генассамблеи в X (в Twitter).

Против резолюции голосовали 14 стран (в том числе Израиль и США), 45 воздержались (среди них Украина). Генассамблея не поддержала поправку Канады, которая предлагала прямо осудить террористические атаки ХАМАС и захват заложников.

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Генассамблея ООН одобрила резолюцию о перемирии между Израилем и ХАМАС

Как пишет агентство AP, проект резолюции разработала арабская группа ООН из 22 стран. Агентство отмечает, что резолюции Генассамблеи являются необязательными для исполнения, однако отражают мнение мирового сообщества. Резолюция стала первым ответом ООН на вторжение ХАМАС в Израиль и израильские операции в секторе Газа.

Резолюция призывает к “немедленному и устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий”, а также требует от всех сторон выполнять обязательства согласно международному гуманитарному праву и правам человека.

Кроме того, Генассамблея призвала разрешить поставки предметов первой необходимости в сектор Газы и потребовала от Израиля отменить приказ жителям Газы перебраться с севера анклава на юг.

В резолюции также отмечается необходимость “срочно создать механизм для обеспечения защиты палестинского гражданского населения”, “предотвратить дальнейшую дестабилизацию и эскалацию насилия в регионе”. Стороны призывают проявлять “максимальную сдержанность”.

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