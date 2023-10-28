Генассамблея ООН одобрила резолюцию о перемирии между Израилем и ХАМАС

Генассамблея ООН 120 голосами приняла резолюцию о защите гражданских в войне ХАМАС против Израиля и необходимости “гуманитарного перемирия”.

Об этом сообщает пресс-служба Генассамблеи в X (в Twitter).

Против резолюции голосовали 14 стран (в том числе Израиль и США), 45 воздержались (среди них Украина). Генассамблея не поддержала поправку Канады, которая предлагала прямо осудить террористические атаки ХАМАС и захват заложников.

Сейчас смотрят

Как пишет агентство AP, проект резолюции разработала арабская группа ООН из 22 стран. Агентство отмечает, что резолюции Генассамблеи являются необязательными для исполнения, однако отражают мнение мирового сообщества. Резолюция стала первым ответом ООН на вторжение ХАМАС в Израиль и израильские операции в секторе Газа.

Резолюция призывает к “немедленному и устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий”, а также требует от всех сторон выполнять обязательства согласно международному гуманитарному праву и правам человека.

Кроме того, Генассамблея призвала разрешить поставки предметов первой необходимости в сектор Газы и потребовала от Израиля отменить приказ жителям Газы перебраться с севера анклава на юг.

В резолюции также отмечается необходимость “срочно создать механизм для обеспечения защиты палестинского гражданского населения”, “предотвратить дальнейшую дестабилизацию и эскалацию насилия в регионе”. Стороны призывают проявлять “максимальную сдержанность”.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.