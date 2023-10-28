Численность атак растет: Израиль наносит мощные удары по Газе

Вечером 27 октября Сухопутные войска Израиля расширяют наземную операцию в секторе Газа.

Об этом сообщил представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари.

Он отметил, что в последние часы число атак на сектор Газа увеличилось.

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— Военно-воздушные силы очень активно атакуют подземные цели и террористические инфраструктуры. После наступательной деятельности, которую мы провели в последние несколько дней, сегодня вечером наземные силы расширяют свою активность, — сказал Хагари.

По его словам, Израиль продолжит атаковать город Газа и его окрестности, при этом призывает жителей двигаться на юг.

В секторе Газа раздаются мощные взрывы.

По данным местных СМИ, в секторе Газа пропал интернет.

CNN сообщает, что на фоне заявления Хагари армия Израиля начала наносить удары по Газе.

Многие жители Газы рассказали журналистам, что авиаудары в пятницу вечером были самыми интенсивными с начала боевых действий.

При этом представитель Армии обороны Израиля заявил, что расширение операции не является официальным ожидаемым наземным вторжением в Газу.

Он подчеркнул, что Израиль делает все возможное, чтобы избежать потерь среди гражданского населения, но “это война — война, которую начал ХАМАС”.

В то же время, США призывают Израиль отказаться от наземного вторжения в сектор Газа в пользу более точечной операции, сообщает The Washington Post.

Напомним, что 7 октября боевики ХАМАСа напали на Израиль. Они похищали и убивали мирных жителей. В ответ на жестокость террористов Армия обороны Израиля объявила о начале операции против ХАМАСа.

Источник: Haaretz и Ynet

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