Численность атак растет: Израиль наносит мощные удары по Газе
Вечером 27 октября Сухопутные войска Израиля расширяют наземную операцию в секторе Газа.
Об этом сообщил представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари.
Он отметил, что в последние часы число атак на сектор Газа увеличилось.
— Военно-воздушные силы очень активно атакуют подземные цели и террористические инфраструктуры. После наступательной деятельности, которую мы провели в последние несколько дней, сегодня вечером наземные силы расширяют свою активность, — сказал Хагари.
По его словам, Израиль продолжит атаковать город Газа и его окрестности, при этом призывает жителей двигаться на юг.
В секторе Газа раздаются мощные взрывы.
По данным местных СМИ, в секторе Газа пропал интернет.
CNN сообщает, что на фоне заявления Хагари армия Израиля начала наносить удары по Газе.
Многие жители Газы рассказали журналистам, что авиаудары в пятницу вечером были самыми интенсивными с начала боевых действий.
При этом представитель Армии обороны Израиля заявил, что расширение операции не является официальным ожидаемым наземным вторжением в Газу.
Он подчеркнул, что Израиль делает все возможное, чтобы избежать потерь среди гражданского населения, но “это война — война, которую начал ХАМАС”.
В то же время, США призывают Израиль отказаться от наземного вторжения в сектор Газа в пользу более точечной операции, сообщает The Washington Post.
Напомним, что 7 октября боевики ХАМАСа напали на Израиль. Они похищали и убивали мирных жителей. В ответ на жестокость террористов Армия обороны Израиля объявила о начале операции против ХАМАСа.
Источник: Haaretz и Ynet
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