Генасамблея ООН схвалила резолюцію щодо перемир’я між Ізраїлем та ХАМАС

Генасамблея ООН 120 голосами ухвалила резолюцію про захист цивільних у війні ХАМАС проти Ізраїлю та необхідність “гуманітарного перемир’я”.

Про це повідомляє пресслужба Генасамблеї у X (у Twitter).

Проти резолюції голосували 14 країн (зокрема Ізраїль і США), 45 утрималися (серед них Україна). Генасамблея не підтримала поправку Канади, яка пропонувала прямо засудити терористичні атаки ХАМАС і захоплення заручників.

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Як повідомляє агентство AP, проєкт резолюції розробила арабська група ООН із 22 країн. Агентство зазначає, що резолюції Генасамблеї є необов’язковими для виконання, проте відображають думку світової спільноти. Резолюція стала першою відповіддю ООН на вторгнення ХАМАС в Ізраїль і ізраїльські операції в секторі Гази у відповідь.

Резолюція закликає до “негайного і сталого гуманітарного перемир’я, що веде до припинення бойових дій”, а також вимагає від усіх сторін виконувати зобов’язання згідно з міжнародним гуманітарним правом і правами людини.

Крім того, Генасамблея закликала дозволити постачання предметів першої необхідності в сектор Гази і зажадала від Ізраїлю скасувати наказ жителям Гази перебратися з півночі анклаву на південь.

У резолюції також наголошується необхідність “терміново створити механізм для забезпечення захисту палестинського цивільного населення”, “запобігти подальшій дестабілізації та ескалації насильства в регіоні”. Сторони закликають виявляти “максимальну стриманість”.

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