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Мир
Илья Нежигай, редактор ленты

Нетаньяху подтвердил начало наземной операции Израиля в Газе

Нетаньяху подтвердил начало наземной операции Израиля в Газе
Фото: Getty Images

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что второй этап войны против ХАМАСа начался с введением в Газу вчера вечером новых наземных сил.

На пресс-конференции в Тель-Авиве Нетаньяху заявил, что цели войны Израиля понятны — “уничтожение военного и управленческого потенциала ХАМАСа и возвращение заложников домой”.

По словам Нетаньяху, решение о начале наземного вторжения приняли единогласно, как военный кабинет, так и кабинет безопасности.

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— Наши командиры и солдаты, которые воюют на вражеской территории, знают, что нация и руководство страны поддерживают их, — добавил он.

По словам Нетаньяху, военнослужащие, с которыми он встречался в полевых условиях, полны решимости заставить ХАМАС заплатить за свои действия 7 октября.

— Они полны решимости искоренить это зло в мире, ради нашего существования и, я добавлю, ради всего человечества, — сказал он.

Начало наземной операции Израиля в Газе

Напомним, первые сообщения о входе войск Израиля в сектор Газа появились вечером пятницы, 27 октября. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перед этим массированно использовала артиллерией и ракеты.

Впоследствии это подтвердил министр обороны Израиля Йоав Галлант, который заявил, что ЦАХАЛ “перешел к новой фазе” в войне против ХАМАС.

По сообщению ЦАХАЛ, израильскими войсками были нанесены удары по террористическим ячейкам, которые пытались ударить противотанковыми управляемыми ракетами и осуществляли минометные обстрелы.

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Источник: Times of Israel

Биньямин Нетаньяху, Война в Израиле, Сектор Газа
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