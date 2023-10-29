Нетаньягу підтвердив початок наземної операції Ізраїлю в Газі

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що другий етап війни проти ХАМАСу розпочався з введенням у Газу вчора ввечері нових наземних сил.

На пресконференції в Тель-Авіві Нетаньягу заявив, що цілі війни Ізраїлю зрозумілі – “знищення військового та управлінського потенціалу ХАМАСу і повернення заручників додому”.

За словами Нетаньягу, рішення про початок наземного вторгнення ухвалили одноголосно, як військовий кабінет, так і кабінет безпеки.

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– Наші командири і солдати, які воюють на ворожій території, знають, що нація і керівництво країни підтримують їх, – додав він.

За словами Нетаньягу, військовослужбовці, з якими він зустрічався в польових умовах, сповнені рішучості змусити ХАМАС заплатити за свої дії 7 жовтня.

– Вони сповнені рішучості викорінити це зло у світі, заради нашого існування і, я додам, заради всього людства, – сказав він.

Початок наземної операції Ізраїля в Газі

Нагадаємо, перші повідомлення про вхід військ Ізраїлю до сектора Гази з’явились ввечері п’ятниці, 27 жовтня. Армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) перед цим масовано використовувала артилерією та ракети.

Згодом це підтвердив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, який заявив, що ЦАХАЛ “перейшов до нової фази” у війні проти ХАМАС.

За повідомленням ЦАХАЛ, ізраїльськими військами були завдані удари по терористичних осередках, які намагалися ударити протитанковими керованими ракетами та здійснювали мінометні обстріли.

Джерело: Times of Israel

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