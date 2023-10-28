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Мир
Илья Нежигай, редактор ленты

Эрдоган на пропалестинском митинге обвинил Запад в “резне в Газе” и назвал Израиль оккупантом

Эрдоган на пропалестинском митинге обвинил Запад в “резне в Газе” и назвал Израиль оккупантом
Фото: Getty Images

Во время демонстраций в поддержку Палестины под названием Великий палестинский митинг, проходящих в аэропорту Стамбула, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Запад в кровопролитии в секторе Газа. Он также провел параллель между погибшими гражданскими в Газе с погибшими украинцами в российско-украинской войне.

Слова Эрдогана с демонстрации приводит турецкое государственное агентство Anadolu.

— Те, кто проливает крокодиловы слезы по мирным жителям, погибшим в российско-украинской войне, молча наблюдают за смертями тысяч невинных детей в Газе, — сказал он.

Во время выступления Эрдоган был одет в шарф с цветами палестинского флага.

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Вместе с тем турецкий лидер заявил, что Турция не потакает нападениям на гражданских лиц в Израиле.

— Мы скорбим по каждому мирному жителю, но Израилю на это плевать… Мы проливали слезы по жителям многих регионов: от Крыма до Карабаха, от Боснии до Киркука, от Палестины до Туркестана, от Афганистана до Чечни, — сказал он.

Он добавил, что главным виновником “резни, которая разворачивается в Газе, является Запад”.

Вместе с тем, он не упоминал о нападении боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября, в результате чего начался новый виток конфликта между Израилем, ХАМАС и арабскими странами. Тогда, в результате атаки пропалестинских террористов, погибло около 1,4 тыс. евреев.

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— Конечно, каждая страна имеет право защищать себя, но где справедливость? В Газе происходит не защита, а открытая, жестокая резня, — сказал он.

По мнению Эрдогана, Израиль — это “пешка в регионе, которую принесут в жертву, когда придет время”.

Кроме того, глава турецкого государства назвал Израиль “оккупантом” и “организацией”.

Иерусалим отреагировал: отзывают дипломатов

После заявлений президента Турции министр иностранных дел Израиля Эли Коэн распорядился отозвать израильских дипломатических представителей из Турции с целью переоценки израильско-турецких отношений.

— Учитывая серьезные поступающие из Турции заявления, я приказал вернуть оттуда дипломатических представителей, чтобы провести переоценку отношений между Израилем и Турцией, – говорится в сообщении.

Кроме данных заявлений, ранее Реджеп Эрдоган, в заявлении от 25 октября, говорил, что ХАМАС не является террористами, а является “группой освободителей и моджахедов, которые борются за защиту своей земли и своего народа”.

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Источники: Anadolu, Eli Cohen

Израиль, Запад, Реджеп Эрдоган, Сектор Газа, Туреччина
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