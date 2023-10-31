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Валентина Летяк, редактор ленты

На российском заводе Урал прогремел мощный взрыв: там производят порох

вибух
Фото: Getty Images

Российские СМИ сообщают о сильном взрыве на заводе по выпуску взрывчатки Урал в Соликамске Пермского края РФ.

По данным местного управления МЧС, якобы никто не пострадал, потому что в здании никого не было, а предприятие работает в штатном режиме.

В то же время очевидцы выкладывают фото и видео огромного столба дыма над территорией завода, утверждают также, что в некоторых домах ударной волной выбило стекла.

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Местный ресурс ЧП Соликамск, ссылаясь на сотрудников Единой дежурно-диспетчерской службы, сообщил, что это была “технологическая вспышка”, а обращений жителей по поводу выбитых стекол на данный момент не зафиксировано.

А власти региона утверждают, что угрозы населению после взрыва в цехе завода Урал нет.

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Солікамськ на карті

Фото: Google maps

Завод Урал в Соликамске – одно из крупнейших военно-промышленных предприятий России, входящее в госконцерн Ростех. Производит взрывчатые вещества и промышленную взрывчатку, а также порох для снарядов, которые используются в минометах, гранатометах, управляемых и неуправляемых ракетах.

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Война в Украине, Взрыв, Вибухівка, Завод, Пермь, Росія
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