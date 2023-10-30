Бедрак Виктория, редактор ленты
Несколько машин в огне. Возле аэропорта Шереметьево в Москве прогремел взрыв
В понедельник, 30 октября, в российской Москве рядом с аэропортом Шереметьево прогремел взрыв на заправке.
Об этом сообщают СМИ.
Указано, что на газовой заправке в квартале Клязьма рванул резервуар, в результате вспыхнул пожар, несколько машин в огне.
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— Очевидцы сообщают, что слышали два взрыва. Пожарные на месте. Два человека пострадали. Пожар локализован на 60 квадратах, — говорится в сообщении.
29 октября в районе Афипского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края РФ взорвался беспилотник. После этого над нефтеперерабатывающим заводом поднялось зарево.
Фото: скриншот
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