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Світ
Валентина Летяк, редакторка стрічки

На російському заводі Урал прогримів потужний вибух: там виробляють порох

вибух
Фото: Getty Images

Російські ЗМІ повідомляють про сильний вибух на заводі з випуску вибухівки Урал у Солікамську Пермського краю РФ.

За даними місцевого управління МНС, нібито ніхто не постраждав, тому що в будівлі нікого не було, а підприємство працює в штатному режимі.

Водночас очевидці викладають фото і відео величезного стовпа диму над територією заводу, стверджують також, що в деяких будинках ударною хвилею вибило шибки.

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Місцевий ресурс ЧП Соликамск, посилаючись на співробітників Єдиної чергово-диспетчерської служби, повідомив, що це був “технологічний спалах”, а звернень жителів з приводу вибитих шибок наразі не зафіксовано.

А влада регіону стверджує, що загрози населенню після вибуху в цеху заводу Урал немає.

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Солікамськ на карті

Фото: Google maps

Завод Урал у Солікамську – одне з найбільших військово-промислових підприємств Росії, що входить до держконцерну Ростех. Виробляє вибухові речовини і промислову вибухівку, а також порох для снарядів, які використовують у мінометах, гранатометах, керованих і некерованих ракетах.

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Війна в Україні, Вибух, Вибухівка, Завод, Пермь, Росія
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