Йеменские повстанцы заявили, что будут продолжать бить ракетами по Израилю

Поддерживаемые Ираном йеменские повстанцы-хуситы пообещали, что усилят атаки против Израиля в ответ на военную операцию ЦАХАЛ против палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа.

Хуситы, которые контролируют столицу Йемена Сану, заявили, что уже применили беспилотники и баллистические ракеты в направлении Израиля.

— Вооруженные силы Йемена… подтверждают, что они будут продолжать наносить удары ракетами и беспилотниками до тех пор, пока израильская агрессия не прекратится, — говорится в заявлении военных, которое транслировал повстанческий телеканал Аль-Масира.

В заявлении говорится, что во вторник хуситы “запустили крупную партию баллистических ракет… и большое количество дронов-камиадзе” в сторону Израиля, что стало третьей подобной операцией с момента начала ответа Израиля на нападение боевиками ХАМАС.

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Ранее израильские военные заявили, что “вторжение вражеского летательного аппарата” привело к срабатыванию воздушной тревоги в Эйлате на Красном море, а позже заявили, что перехватили ракету класса земля — земля, выпущенную в сторону израильской территории, которая была успешно перехвачена системой противовоздушной обороны Arrow.

Премьер-министр йеменских хуситов Абдельазиз бин Хабтур заявил, что повстанцы являются “частью оси сопротивления” против Израиля, которая включает поддерживаемые Тегераном группировки в Ливане, Сирии и Ираке, и воюют как “словом, так и беспилотниками”.

Какая ситуация в Йемене

Хуситы захватили столицу Йемена Сану в 2014 году и контролируют значительные территории страны.

Йемен оказался в состоянии гражданской войны с 2014 года: хуситам, которых поддерживает Иран, противостоит правительство Йемена, поддерживаемое Саудовской Аравией и другими арабскими странами.

Повстанцы-хуситы контролируют столицу Сану и большую часть севера страны, включая портовый город Ходейда.

В 2022 году было достигнуто перемирие между хуситами и правительством Йемена, которое было продлено на 2023 год. Благодаря этому удалось облегчить гуманитарную ситуацию в стране, но перемирие не привело к прекращению боевых действий.

Источник : AFP

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