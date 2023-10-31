Єменські повстанці заявили, що продовжуватимуть бити ракетами по Ізраїлю
Підтримувані Іраном єменські повстанці-хусити пообіцяли, що посилять атаки проти Ізраїлю у відповідь на воєнну операцію ЦАХАЛу проти палестинського угруповання ХАМАС у секторі Гази.
Хусити, які контролюють столицю Ємену Сану, заявили, що вже застосували безпілотники і балістичні ракети в напрямку Ізраїлю.
— Збройні сили Ємену… підтверджують, що вони продовжуватимуть завдавати ударів ракетами і безпілотниками доти, поки ізраїльська агресія не припиниться, – йдеться в заяві військових, яку транслював повстанський телеканал Аль-Масіра.
У заяві йдеться, що у вівторок хусити “запустили велику партію балістичних ракет… і велику кількість дронів-каміадзе” в бік Ізраїлю, що стало третьою подібною операцією з моменту початку відповіді Ізраїлю на напад бойовиками ХАМАСу.
Раніше ізраїльські військові заявили, що “вторгнення ворожого літального апарату” призвело до спрацювання повітряної тривоги в Ейлаті на Червоному морі, а пізніше заявили, що перехопили ракету класу земля – земля, випущену в бік ізраїльської території, яка була успішно перехоплена системою протиповітряної оборони Arrow.
Прем’єр-міністр єменських хуситів Абдельазіз бін Хабтур заявив, що повстанці є “частиною осі опору” проти Ізраїлю, яка охоплює підтримувані Тегераном угруповання в Лівані, Сирії та Іраку, і воюють як “словом, так і безпілотниками”.
Яка ситуація в Ємені
Хусити захопили столицю Ємену Сану в 2014 році і контролюють значні території країни.
Ємен опинився у стані громадянської війни з 2014 року: хуситам, яких підтримує Іран, протистоїть уряд Ємену, підтримуваний Саудівською Аравією та іншими арабськими країнами.
Повстанці-хусити контролюють столицю Сану та більшу частину півночі країни, зокрема портове місто Ходейда.
У 2022 році було досягнуто перемир’я між хуситами та урядом Ємену, яке було подовжено на 2023 рік. Завдяки цьому вдалося полегшити гуманітарну ситуацію у країні, але перемир’я не призвело до припинення бойових дій.
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