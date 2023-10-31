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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Єменські повстанці заявили, що продовжуватимуть бити ракетами по Ізраїлю

Єменські повстанці заявили, що продовжуватимуть бити ракетами по Ізраїлю

Підтримувані Іраном єменські повстанці-хусити пообіцяли, що посилять атаки проти Ізраїлю у відповідь на воєнну операцію ЦАХАЛу проти палестинського угруповання ХАМАС у секторі Гази.

Хусити, які контролюють столицю Ємену Сану, заявили, що вже застосували безпілотники і балістичні ракети в напрямку Ізраїлю.

— Збройні сили Ємену… підтверджують, що вони продовжуватимуть завдавати ударів ракетами і безпілотниками доти, поки ізраїльська агресія не припиниться, – йдеться в заяві військових, яку транслював повстанський телеканал Аль-Масіра.

У заяві йдеться, що у вівторок хусити “запустили велику партію балістичних ракет… і велику кількість дронів-каміадзе” в бік Ізраїлю, що стало третьою подібною операцією з моменту початку відповіді Ізраїлю на напад бойовиками ХАМАСу.

Зараз дивляться

Раніше ізраїльські військові заявили, що “вторгнення ворожого літального апарату” призвело до спрацювання повітряної тривоги в Ейлаті на Червоному морі, а пізніше заявили, що перехопили ракету класу земля – земля, випущену в бік ізраїльської території, яка була успішно перехоплена системою протиповітряної оборони Arrow.

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ППО Arrow

Прем’єр-міністр єменських хуситів Абдельазіз бін Хабтур заявив, що повстанці є “частиною осі опору” проти Ізраїлю, яка охоплює підтримувані Тегераном угруповання в Лівані, Сирії та Іраку, і воюють як “словом, так і безпілотниками”.

Яка ситуація в Ємені

Хусити захопили столицю Ємену Сану в 2014 році і контролюють значні території країни.

Ємен опинився у стані громадянської війни з 2014 року: хуситам, яких підтримує Іран, протистоїть уряд Ємену, підтримуваний Саудівською Аравією та іншими арабськими країнами.

Повстанці Ємену завдаватимуть більше ударів по Ізраїлю – що відомо

Скриншот: Google Maps

Повстанці-хусити контролюють столицю Сану та більшу частину півночі країни, зокрема портове місто Ходейда.

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У 2022 році було досягнуто перемир’я між хуситами та урядом Ємену, яке було подовжено на 2023 рік. Завдяки цьому вдалося полегшити гуманітарну ситуацію у країні, але перемир’я не призвело до припинення бойових дій.

Джерело: AFP
Ємен, Ізраїль, Війна в Ізраїлі, Сектор Газа
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