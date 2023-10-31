Йемен нанес удары баллистическими ракетами по Израилю — ЦАХАЛ применил ПРО Arrow

Армия обороны Израиля во вторник, 31 октября, заявила, что перехватила баллистическую ракету класса земля — земля большой дальности и две крылатые ракеты, которые были выпущены повстанцами-хуситами в Йемене.

В заявлении ЦАХАЛа говорится о том, что ракеты были выпущены из южной части Красного моря.

Отмечается, что впервые с начала войны была применена противоракетная система обороны Arrow для перехвата баллистической ракеты.

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Две крылатые ракеты были перехвачены израильскими истребителями над Красным морем.

— Системы обнаружения израильских ВВС проследили за курсом ракеты, и она была перехвачена в лучшее оперативное время и в лучшем месте. Все угрозы были перехвачены за пределами Израиля, вторжение в воздушное пространство государства обнаружено не было, — говорится в заявлении ЦАХАЛа.

Хуситский телеканал Аль-Масира сообщил, что хуситы взяли на себя ответственность за эти атаки. Представитель хуситов сообщил AFP, что атаки были ответом на войну в Газе.

Военный представитель йеменских повстанцев Яхья Сари заявил о запуске “большой партии баллистических и крылатых ракет и большого количества беспилотников” по различным целям Израиля. Соответствующее сообщение размещено на его странице в социальной сети X.

Это была третья атака хуситов с начала войны между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, но, как отмечают СМИ, самая серьезная по состоянию на сейчас. Также растет беспокойство, что война может распространиться на новые фронты.

Что известно о ПРО Arrow

Arrow (Hetz) — семейство ракет, предназначенных для перехвата баллистики. Разработка велась совместно с США.

Система состоит из гиперзвуковых противоракет Аргоw 2 и Arrow 3, радаров раннего предупреждения Elta EL/M-2080 Green Pine и Golden Citron.

Разработка и модернизация ведется компаниями Israel Aerospace Industries и Boeing. Arrow считается очень дорогой системой. После начала разработки прогноз затрат на производство составил около $1,6 млрд.

Источник: Axios

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