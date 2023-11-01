Интернет-пользователи в Китае удивлены тем, что название Израиль не появляется на ведущих цифровых онлайн-картах Baidu и Alibaba, что соответствует неопределенной дипломатии Пекина в регионе и контрастирует с его вниманием к картам в целом.

Как пишет Wall Street Journal, китайскоязычные онлайн-карты Baidu обозначают международно признанные границы Израиля, а также палестинские территории и ключевые города, но четко не идентифицируют страну по названию.

То же самое можно сказать и об онлайн-картах Amap от Alibaba, на которых четко обозначены даже такие небольшие страны, как Люксембург.

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Также остается непонятным, является ли эта особенность новой для этих карт, хотя она обсуждается китайскими интернет-пользователями с момента начала войны на Ближнем Востоке.

Israel has disappeared from China’s online maps — The Wall Street Journal Users have noticed that the country’s name does not appear on online digital maps provided by companies such as Baidu and Alibaba. They show Israel’s recognized borders, Palestinian territories, and key… pic.twitter.com/HgCqkkW9Uh — NEXTA (@nexta_tv) October 31, 2023

В этом контексте особенно примечательным остается то, что в течение многих лет правительство Китая критиковало и накладывало штрафы на карты, опубликованные в других местах в интернете, например, на веб-сайтах отелей, за несоблюдение территориальных претензий Пекина, например, за отсутствие пунктирной линии, простирающейся вокруг Южно-Китайского моря, которая не признана международным сообществом.

Отдельного внимания заслуживают заявления Министерства иностранных дел КНР, в которых китайские официальные лица постоянно подчеркивают факт бомбардировок Израилем мирных жителей Газы, вместо того, чтобы сосредоточиться на осуждении теракта, совершенного ХАМАС 7 октября (как это сделали США и большая часть Запада).

— Каждая страна имеет право на самооборону, но каждая страна должна соблюдать международное гуманитарное право и защищать безопасность гражданского населения, — заявил неделю назад глава МИДа Ван И своему израильскому коллеге Эли Коэну.

А вот провокационный твит из китайского посольства во Франции, в котором отвергаются заявления Запада о “геноциде” уйгуров в Синьцзяне и одновременно подчеркивается, что Газа лежит в руинах.

Sans titre. pic.twitter.com/JolIpmyZbA — Ambassade de Chine en France (@AmbassadeChine) October 30, 2023

Напомним, ранее Иран призывал Россию и Китай наложить вето на любую резолюцию Совета Безопасности ООН, в которой говорится, что Израиль имеет право защищаться от атак ХАМАС, и призывает Исламскую Республику прекратить вооружать ополченцев в регионе.

В свою очередь, Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов одобрила резолюцию, призывающую к “немедленному, постоянному и устойчивому гуманитарному прекращению огня” с целью положить “конец войне” в секторе Газа.

Источник : The Wall Street Journal

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