Китай видалив Ізраїль зі своїх цифрових карт

Інтернет-користувачі в Китаї здивовані тим, що назва Ізраїль не з’являється на провідних цифрових онлайн-картах Baidu і Alibaba, що відповідає невизначеній дипломатії Пекіна в регіоні і контрастує з його увагою до карт загалом.

Як пише Wall Street Journal, китайськомовні онлайн-карти Baidu позначають міжнародно визнані кордони Ізраїлю, а також палестинські території та ключові міста, але чітко не ідентифікують країну за назвою.

Те ж саме можна сказати і про онлайн-карти Amap від Alibaba, на яких чітко позначені навіть такі невеликі країни, як Люксембург.

Також залишається незрозумілим, чи є ця особливість новою для цих карт, хоча вона обговорюється китайськими інтернет-користувачами з моменту початку війни на Близькому Сході.

