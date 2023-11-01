Китай видалив Ізраїль зі своїх цифрових карт

Інтернет-користувачі в Китаї здивовані тим, що назва Ізраїль не з’являється на провідних цифрових онлайн-картах Baidu і Alibaba, що відповідає невизначеній дипломатії Пекіна в регіоні і контрастує з його увагою до карт загалом.

Як пише Wall Street Journal, китайськомовні онлайн-карти Baidu позначають міжнародно визнані кордони Ізраїлю, а також палестинські території та ключові міста, але чітко не ідентифікують країну за назвою.

Те ж саме можна сказати і про онлайн-карти Amap від Alibaba, на яких чітко позначені навіть такі невеликі країни, як Люксембург.

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Також залишається незрозумілим, чи є ця особливість новою для цих карт, хоча вона обговорюється китайськими інтернет-користувачами з моменту початку війни на Близькому Сході.

Israel has disappeared from China’s online maps – The Wall Street Journal Users have noticed that the country’s name does not appear on online digital maps provided by companies such as Baidu and Alibaba. They show Israel’s recognized borders, Palestinian territories, and key… pic.twitter.com/HgCqkkW9Uh — NEXTA (@nexta_tv) October 31, 2023

В цьому контексті особливо примітним залишається те, що протягом багатьох років уряд Китаю критикував і накладав штрафи на карти, опубліковані в інших місцях в Інтернеті, наприклад, на вебсайтах готелів, за недотримання територіальних претензій Пекіна, наприклад, за відсутність пунктирної лінії, що простягається навколо Південно-Китайського моря, яка не визнана міжнародним співтовариством.

Окремої уваги заслуговують заяви Міністерства закордонних справ КНР, у яких китайські офіційні особи постійно наголошують на факті бомбардувань Ізраїлем мирних мешканців Гази, замість того, щоб зосередитися на засудженні теракту, скоєного ХАМАС 7 жовтня (як це зробили США і більша частина Заходу).

– Кожна країна має право на самооборону, але кожна країна повинна дотримуватися міжнародного гуманітарного права і захищати безпеку цивільного населення, – заявив тиждень тому глава МЗС Ван Ї своєму ізраїльському колезі Елі Коену.

А ось провокаційний твіт із китайського посольства у Франції, в якому відкидаються заяви Заходу про “геноцид” уйгурів у Сіньцзяні та водночас підкреслюється, що Газа лежить у руїнах.

Sans titre. pic.twitter.com/JolIpmyZbA — Ambassade de Chine en France (@AmbassadeChine) October 30, 2023

Нагадаємо, раніше Іран закликав Росію і Китай накласти вето на будь-яку резолюцію Ради Безпеки ООН, у якій ідеться, що Ізраїль має право захищатися від атак ХАМАС, і закликає Ісламську Республіку припинити озброювати ополченців у регіоні.

Своєю чергою, Генеральна Асамблея ООН переважною більшістю голосів схвалила резолюцію, що закликає до “негайного, постійного і стійкого гуманітарного припинення вогню” з метою покласти “кінець війні” в секторі Гази.

Джерело : The Wall Street Journal

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