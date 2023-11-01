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Світ
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Китай видалив Ізраїль зі своїх цифрових карт

Ізраїль
Фото: Depositphotos

Інтернет-користувачі в Китаї здивовані тим, що назва Ізраїль не з’являється на провідних цифрових онлайн-картах Baidu і Alibaba, що відповідає невизначеній дипломатії Пекіна в регіоні і контрастує з його увагою до карт загалом.

Як пише Wall Street Journal, китайськомовні онлайн-карти Baidu позначають міжнародно визнані кордони Ізраїлю, а також палестинські території та ключові міста, але чітко не ідентифікують країну за назвою.

Те ж саме можна сказати і про онлайн-карти Amap від Alibaba, на яких чітко позначені навіть такі невеликі країни, як Люксембург.

Зараз дивляться

Також залишається незрозумілим, чи є ця особливість новою для цих карт, хоча вона обговорюється китайськими інтернет-користувачами з моменту початку війни на Близькому Сході.

В цьому контексті особливо примітним залишається те, що протягом багатьох років уряд Китаю критикував і накладав штрафи на карти, опубліковані в інших місцях в Інтернеті, наприклад, на вебсайтах готелів, за недотримання територіальних претензій Пекіна, наприклад, за відсутність пунктирної лінії, що простягається навколо Південно-Китайського моря, яка не визнана міжнародним співтовариством.

Окремої уваги заслуговують заяви Міністерства закордонних справ КНР, у яких китайські офіційні особи постійно наголошують на факті бомбардувань Ізраїлем мирних мешканців Гази, замість того, щоб зосередитися на засудженні теракту, скоєного ХАМАС 7 жовтня (як це зробили США і більша частина Заходу).

– Кожна країна має право на самооборону, але кожна країна повинна дотримуватися міжнародного гуманітарного права і захищати безпеку цивільного населення, – заявив тиждень тому глава МЗС Ван Ї своєму ізраїльському колезі Елі Коену.

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А ось провокаційний твіт із китайського посольства у Франції, в якому відкидаються заяви Заходу про “геноцид” уйгурів у Сіньцзяні та водночас підкреслюється, що Газа лежить у руїнах.

Нагадаємо, раніше Іран закликав Росію і Китай накласти вето на будь-яку резолюцію Ради Безпеки ООН, у якій ідеться, що Ізраїль має право захищатися від атак ХАМАС, і закликає Ісламську Республіку припинити озброювати ополченців у регіоні.

Своєю чергою, Генеральна Асамблея ООН переважною більшістю голосів схвалила резолюцію, що закликає до “негайного, постійного і стійкого гуманітарного припинення вогню” з метою покласти “кінець війні” в секторі Гази.

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Джерело: The Wall Street Journal
Ізраїль, Карта, Китай
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