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Кремль избегает массовых наказаний за антисемитские погромы в Дагестане. В ISW рассказали почему

Кремль избегает массовых наказаний за антисемитские погромы в Дагестане. В ISW рассказали почему

По состоянию на 1 ноября российские власти арестовали 15 человек в связи с беспорядками в аэропорту Махачкалы, а глава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что уволил руководителя администрации города за участие в беспорядках.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Российское агентство ТАСС перефразировало слова Меликова о том, что законное наказание понесут только те, кто посягнул на жизнь сотрудников полиции, и те, кто был инициатором погрома. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль поддерживает подход Меликова к наказанию только избранных участников беспорядков.

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Глава Духовного управления Республики Татарстан, муфтий Камиль Самигуллин призвал российские власти проявить снисхождение к тем, кто поддался на так называемую провокацию в Дагестане, поскольку беспорядки якобы организовали внешние силы.

Самигуллин также призвал мусульман в России не нападать на евреев.

1 ноября Telegram заблокировал несколько каналов, распространявших антисемитские призывы в Дагестане.

Некоторые российские ультранационалисты раскритиковали призывы к снисхождению к участникам погромов, так как в Дагестане напряженность будет только расти из-за отсутствия контроля Кремля над информационным пространством.

Кремль, вероятно, избегает массовых наказаний за антисемитизм в Дагестане из-за опасений, что они разожгут недовольство против самого Кремля, считают аналитики ISW.

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Так, пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала антироссийскими действиями предупреждения со стороны Израиля избегать поездок на Северный Кавказ.

Российские власти в других регионах Северного Кавказа выразили обеспокоенность относительно возможности возникновения подобных беспорядков, которые произошли в Махачкале. Администрация города Сунжи в Республике Ингушетия объявила об усилении безопасности в аэропорту Магас после распространения слухов о прибытии рейса из Израиля.

Источник: ISW
Война в Израиле, Дагестан, Росія
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