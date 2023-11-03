Кремль избегает массовых наказаний за антисемитские погромы в Дагестане. В ISW рассказали почему
По состоянию на 1 ноября российские власти арестовали 15 человек в связи с беспорядками в аэропорту Махачкалы, а глава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что уволил руководителя администрации города за участие в беспорядках.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Российское агентство ТАСС перефразировало слова Меликова о том, что законное наказание понесут только те, кто посягнул на жизнь сотрудников полиции, и те, кто был инициатором погрома. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль поддерживает подход Меликова к наказанию только избранных участников беспорядков.
Глава Духовного управления Республики Татарстан, муфтий Камиль Самигуллин призвал российские власти проявить снисхождение к тем, кто поддался на так называемую провокацию в Дагестане, поскольку беспорядки якобы организовали внешние силы.
Самигуллин также призвал мусульман в России не нападать на евреев.
1 ноября Telegram заблокировал несколько каналов, распространявших антисемитские призывы в Дагестане.
Некоторые российские ультранационалисты раскритиковали призывы к снисхождению к участникам погромов, так как в Дагестане напряженность будет только расти из-за отсутствия контроля Кремля над информационным пространством.
Кремль, вероятно, избегает массовых наказаний за антисемитизм в Дагестане из-за опасений, что они разожгут недовольство против самого Кремля, считают аналитики ISW.
Так, пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала антироссийскими действиями предупреждения со стороны Израиля избегать поездок на Северный Кавказ.
Российские власти в других регионах Северного Кавказа выразили обеспокоенность относительно возможности возникновения подобных беспорядков, которые произошли в Махачкале. Администрация города Сунжи в Республике Ингушетия объявила об усилении безопасности в аэропорту Магас после распространения слухов о прибытии рейса из Израиля.
Загрузка
Все для фронта, все для победы! Почти под таким лозунгом прошел фестиваль инновационных проектов Сикорский челлендж. Большинство стартапов, которые представляли молодые изобретатели, касались именно оборонно-промышленного комплекса.Олег Корниенко