Обвинения МИД России в адрес Украины в причастности к событиям в Дагестане — попытка переложить ответственность с больной головы на здоровую.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что события в Махачкале отражают глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит и общества.

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— Угрозы расправиться с евреями — следствие работы российской государственной пропаганды, которая десятилетиями культивировала среди россиян чувство ненависти к другим народам. Вспомним, что не так давно президент Путин и министр иностранных дел Лавров выступали с оскорбительными антисемитскими заявлениями, — добавил Николенко.

Напомним, накануне вечером на Северном Кавказе (Дегестан) РФ прошла серия антисемитских митингов.

Здание гостиницы Фламинго в Хасавюрте, в котором якобы поселились израильские беженцы, забросали камнями.

В городе Нальчик в Кабардино-Балкарии Северо-Кавказского федерального округа подожгли недостроенный еврейский культурный центр.

А в Махачкале на территорию аэропорта, где приземлился самолет из Тель-Авива, прорвалась разъяренная толпа и начала крушить все вокруг.

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Фото: Олег Николенко

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