Кремль уникає масових покарань за антисемітські погроми в Дагестані. В ISW розповіли чому

Станом на 1 листопада російська влада заарештувала 15 осіб у зв’язку із заворушеннями в аеропорту Махачкали, а глава Республіки Дагестан Сергій Меліков заявив, що звільнив голову адміністрації міста за участь у заворушеннях.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Російське агенція ТАСС перефразувало слова Мелікова про те, що законне покарання понесуть тільки ті, хто зазіхнув на життя співробітників поліції, і ті, хто був ініціатором погрому. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Кремль підтримує підхід Мелікова до покарання тільки обраних учасників заворушень.

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Глава Духовного управління Республіки Татарстан, муфтій Каміль Самігуллін закликав російську владу проявити поблажливість до тих, хто піддався на так звану провокацію в Дагестані, оскільки заворушення нібито організували зовнішні сили.

Самігуллін також закликав мусульман у Росії не нападати на євреїв.

1 листопада Telegram заблокував кілька каналів, які поширювали антисемітські заклики в Дагестані.

Деякі російські ультранаціоналісти розкритикували заклики до поблажливості до учасників погромів, оскільки в Дагестані напруженість буде лише зростати через відсутність контролю Кремля над інформаційним простором.

Кремль, ймовірно, уникає масових покарань за антисемітизм у Дагестані через побоювання, що вони розпалять невдоволення проти самого Кремля, вважають аналітики ISW.

Так, речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова назвала антиросійськими діями попередження за сторони Ізраїлю уникати поїздок на Північний Кавказ.

Російська влада в інших регіонах Північного Кавказу висловила занепокоєння щодо можливості виникнення подібних заворушень, які сталися в Махачкалі. Адміністрація міста Сунжи в Республіці Інгушетія оголосила про посилення безпеки в аеропорту Магас після поширення чуток про прибуття рейсу з Ізраїлю.

Джерело : ISW

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