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Юлия Соколова, редактор ленты

Нападение на Израиль: что такое движение ХАМАС, какова его цель и кто его поддерживает

Бойовики ХАМАС, сектор Гази, напад на Ізраїль
Фото: Getty Images

Утром в субботу, 7 октября, палестинская террористическая группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, нанесла массированный ракетный удар по Израилю. Кроме того, боевики прорвались на израильскую территорию.

В данный момент известно о сотнях погибших и раненых израильтян. По данным Вооруженных сил Израиля, боевики выпустили более 2,2 тыс. ракет.

Что известно о ХАМАС, его целях и кто его поддерживает – далее в материале.

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Что известно о движении ХАМАС

ХАМАС – это палестинское исламистское движение и в то же время террористическая организация, являющаяся противником Израиля. Это наибольшая из нескольких палестинских исламистских военизированных группировок.

Его название является арабской аббревиатурой и расшифровывается как Исламское движение сопротивления.

Радикальное движение ХАМАС было основано в 1987 году после начала Первой палестинской интифады – восстания палестинских арабов против контроля Израиля над Западным берегом реки Иордан и сектором Газа.

Одним из основателей и духовным лидером движения ХАМАС считается палестинский шейх Ахмед Исмаил Ясин, убитый в 2004 году. В основании также участвовали радикально настроенные представители исламской организации Братья-мусульмане.

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Бойовики ХАМАС

Фото: Getty Images

Как отмечает агентство BBC, после создания ХАМАС определил два ключевых направления деятельности:

  • вооруженная борьба против Израиля, которую совершает военизированное крыло движения – бригады Изз ад-Дин аль-Кассам;
  • реализация программ социальной поддержки для палестинцев.

А с 2005 года ХАМАС включился в политические процессы в частично признанной Палестинской автономии (занимает территории сектора Газа и Западного берега реки Иордан). В тот же период Израиль вывел своих военных и поселенцев из сектора Газа.

В 2006 году ХАМАС выиграл выборы в законодательные органы и укрепил свое влияние в Газе, вытеснив оттуда движение ФАТХ, главой которого является лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас.

Теперь ХАМАС удерживает контроль в секторе Газа, а ФАТХ во главе с Аббасом контролирует Западный берег Иордана.

Ізраїль, сектор Гази, мапа

Карта: Google Maps

С начала существования ХАМАС находился в оппозиции к Движению за национальное освобождение Палестины (ФАТХ).

Так, в 1993 году основатель ФАТХ Ясир Арафат договорился о мире с Израилем, остановив восстание палестинцев (Первую интифаду). ХАМАС не поддержал мирный процесс и продолжил террористические атаки на Израиль.

Лидером движения ХАМАС является Исмаил Гания, который занимал должность так называемого премьера Палестинской автономии в 2006–2007 годах.

ХАМАС в целом (или только его военизированное крыло) признано террористической организацией в Израиле, США, странах Евросоюза, Великобритании и ряде других государств.

Какую цель преследует ХАМАС

ХАМАС с самого начала своего создания не признавал право Государства Израиль на существование.

В 1988 году движение обнародовало так называемый устав, который содержит призывы к уничтожению Израиля и созданию на его территории исламского палестинского государства. Это и есть цель ХАМАС.

Устав исключает возможность любого мирного урегулирования территориальных споров.

В 2017 году ХАМАС подготовил новый политический документ, в котором использовал более сдержанные формулировки, однако также не признал существование Израиля.

Как отмечает DW, на эмблеме ХАМАС изображен Купол Скалы (мусульманская святыня в Иерусалиме), а также контуры территорий Израиля, сектора Газа и Западного берега Иордана как “единственного палестинского государства”.

ХАМАС, бойовик

Фото: Getty Images

ХАМАС периодически совершает атаки на Израиль, в том числе ракетные обстрелы, с территории сектора Газа. Боевики часто запускают ракеты из жилых районов и обустраивают штабные помещения в домах, используя гражданское население как живой щит.

Группировка также привлекает террористов-смертников. В 1990-х годах ХАМАС совершил ряд взрывов в автобусах, во время которых погибли десятки израильтян.

Интенсивные военные столкновения с израильской армией происходили в 2008-2009, 2012 и 2014 годах.

Израиль блокирует сектор Газа, чтобы изолировать группировку, остановить поступление туда оружия и заставить ХАМАС прекратить атаки. Блокаду поддержал и Египет.

Боевики ХАМАС в свою очередь копают подземные тоннели для контрабанды оружия, в основном в направлении Египта. Правительство в Каире пытается сдерживать этот процесс.

Сектор Газа является одной из самых густонаселенных территорий в мире. Значительная часть местного населения живет в ужасающей бедности и зависит от гуманитарной помощи.

Кто поддерживает ХАМАС

Как объясняет немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle, одним из финансовых доноров и зарубежных союзников ХАМАС считается Катар. В 2012 году эмир Катара шейх Хамад бин Халифа Аль-Тани стал первым зарубежным лидером, посетившим руководство группировки в Газе.

По состоянию на май 2021 года страна предоставила ХАМАС помощь в €1,5 млрд.

Значительную помощь боевикам (оружие и финансовую поддержку) также оказывает Иран. В течение многих лет ХАМАС полагался на ракеты, поставляемые Тегераном. Арсенал боевиков может насчитывать тысячи ракет.

DW пишет, что политическую поддержку движению ХАМАС в свое время выражала Турция.

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Следует отметить, что иранская сторона открыто поддержала боевиков ХАМАС в их нападении на Израиль.

– Мы приветствуем палестинских бойцов. Мы будем поддерживать их до освобождения Палестины и Иерусалима, – заявил сегодня советник верховного лидера Ирана Рахим Сафави, которого цитируют западные СМИ.

А государственные СМИ Ирана показали видео, на котором члены иранского парламента скандируют: Смерть Израилю и Палестина победит, Израиль будет уничтожен.

Не осудили нападение на Израиль такие страны как Саудовская Аравия и Катар.

Саудовская Аравия призвала “к немедленному прекращению эскалации”. В то же время, страна возложила ответственность за эту ситуацию на Израиль, обвинив его в “лишении палестинского народа его законных прав и повторении систематических провокаций против его святынь”.

С подобным заявлением выступил и МИД Катара. Там заявили, что “считают исключительно Израиль ответственным за текущую эскалацию из-за продолжающихся нарушений прав палестинского народа”.

Поддержал ХАМАС также лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас, заявивший, что “палестинский народ имеет право защищать себя от террора поселенцев и оккупационных войск”.

Нападение на Израиль: куда продвинулись боевики ХАМАС

Движение ХАМАС назвало свою операцию Шторм Аль-Акса. Нападение 7 октября 2023 года началось с массированного ракетного удара. По данным Армии обороны Израиля, ХАМАС выпустил более 2,2 тыс. ракет из сектора Газа.

Многочисленные взрывы прогремели над Иерусалимом, Тель-Авивом и на юге Израиля. Ракеты перехватывала израильская система ПВО Железный купол.

Параллельно вооруженные боевики проникли в страну по суше, морю и воздуху (с помощью парапланов).

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху объявил, что страна “находится в состоянии войны”.

В израильской армии подтверждали, что ХАМАС контролирует 7 общин вблизи сектора Газа. Вооруженные боевики ворвались в города Ашкелон и Сдерот, расположенные неподалеку от сектора Газа. Они захватили заложников как среди военных, так и мирного населения.

Ізраїль, сектор Гази, мапа

Мапа: Google Maps

В районах Израиля, расположенных в 80 км от границ сектора Газа, объявили чрезвычайное положение.

В ответ Израиль начал операцию Железные мечи, нанеся ряд ударов по объектам ХАМАС. Также происходит наземная операция.

Согласно последним данным, израильские военнослужащие ведут бои в 22 точках вдоль границы с сектором Газа. Отмечается, что Армия обороны Израиля вошла во все города, которые сегодня захватывали боевики ХАМАС, и производит зачистку.

К границе перебрасывают еще четыре дивизии для усиления.

В Армии обороны Израиля заявили, что за последние несколько часов уничтожили сотни палестинских террористов на юге и в секторе Газа. Там выразили надежду, что “до конца дня в Израиле больше не будет живых террористов”.

В то же время в ХАМАС объявили, что готовы “к наихудшему сценарию, включая наземное вторжение”.

Годовщина войны Судного дня

Западные СМИ обратили внимание, что нападение ХАМАС на Израиль произошло в 50-ю годовщину войны Судного дня.

Это был вооруженный конфликт между Израилем с одной стороны и Сирией и Египтом – с другой. Арабские страны хотели вернуть территории на Голанских высотах и на Синайском полуострове, которые занял Израиль во время Шестидневной войны в июне 1967 года.

Война началась 6 октября 1973 года, во время важного для евреев праздника Йом-Кипур (День очищения или Судный день).

Боевые действия закончились через 18 суток фактической победой Израиля. Израильские войска приблизились к Дамаску, а египетская армия была окружена.

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Источник: Council on Foreign Relations, The Times of Israel

Источник: Deutsche Welle, BBC, CNN, The Hill
Израиль, Боевик, Война в Израиле, ракетний удар, тероризм
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