В Тегеране убит лидер ХАМАС Исмаил Хания
Корпус стражей исламской революции заявил, что в Тегеране убит лидер палестинской группировки ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей.
Об этом сообщает Sky News.
Ликвидация Исмаила Хании
В заявлении ХАМАС говорится, что Хания погиб в Тегеране после участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Удар был нанесен по резиденции Хании.
Стражи революции заявили, что причина его смерти расследуется и будет объявлена в ближайшее время.
Никто не взял на себя ответственность за смерть, но Израиль поклялся убить Ханию и других лидеров ХАМАС после того, как 7 октября 2023 года боевики этой группировки напали на Израиль.
В апреле Армия обороны Израиля нанесла удар по Газе, во время которого были ликвидированы Амир Хания, командир ячейки военного крыла ХАМАС; Мохаммад Хания, военный оперативник ХАМАС, и Хазем Хания, также военный оперативник ХАМАС.
ЦАХАЛ подтверждает, что трое боевиков являются сыновьями Исмаила Хании.
Кто такой Исмаил Хания
Исмаил Хания родился в лагере беженцев близ города Газа и присоединился к ХАМАСу в конце 1980-х годов во время Первой интифады.
По мере того как ХАМАС набирал силы, поднимался по карьерной лестнице и Гания: в 2004 году его назначили членом тайного “коллективного руководства”, а в 2006 году — премьер-министром Палестинской автономии.
К 2017 году он возглавил группировку ХАМАС, а впоследствии США признали его террористом.
Ликвидация командира Хезболлы Фуада Шукра
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 31 июля заявила о ликвидации в Бейруте Фуада Шукра, правой руки генерального секретаря Хезболлы Хасана Насраллы. Хотя в Хезболле заявляют, что Шукр якобы выжил после атаки, но получил тяжелые ранения.
ЦАХАЛ заявил, что Фуад Шукр причастен к убийству детей на футбольном поле в Мадждаль-Шамсе в Голанах. Тогда в результате ракетного удара погибло 12 подростков.
В сообщении Армии обороны Израиля отмечается:
Шукр руководил атаками Хезболлы на Государство Израиль с 8 октября и является ответственным за убийство 12 детей в Мадждаль-Шамсе на севере Израиля в субботу вечером, а также за убийства многих израильтян и иностранных граждан в течение многих лет.
Он также отвечал за большинство самых современных вооружений Хезболлы, в частности ракеты точного наведения, крылатые ракеты, противокорабельные ракеты, ракеты дальнего радиуса действия и беспилотные летательные аппараты.
Ночью 28 июля авиация Сил обороны Израиля нанесла удары по ряду объектов Хезболлы в Ливане. В частности ЦАХАЛ целился в район Чебаа, откуда 27 июля запустили ракеты по стадиону в районе Мадждаль-Шамса, где погибли дети.