В Тегеране убит лидер ХАМАС Исмаил Хания

Корпус стражей исламской революции заявил, что в Тегеране убит лидер палестинской группировки ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей.

Об этом сообщает Sky News.

Ликвидация Исмаила Хании

В заявлении ХАМАС говорится, что Хания погиб в Тегеране после участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Удар был нанесен по резиденции Хании.

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Стражи революции заявили, что причина его смерти расследуется и будет объявлена в ближайшее время.

Никто не взял на себя ответственность за смерть, но Израиль поклялся убить Ханию и других лидеров ХАМАС после того, как 7 октября 2023 года боевики этой группировки напали на Израиль.

В апреле Армия обороны Израиля нанесла удар по Газе, во время которого были ликвидированы Амир Хания, командир ячейки военного крыла ХАМАС; Мохаммад Хания, военный оперативник ХАМАС, и Хазем Хания, также военный оперативник ХАМАС.

ЦАХАЛ подтверждает, что трое боевиков являются сыновьями Исмаила Хании.

Кто такой Исмаил Хания

Исмаил Хания родился в лагере беженцев близ города Газа и присоединился к ХАМАСу в конце 1980-х годов во время Первой интифады.

По мере того как ХАМАС набирал силы, поднимался по карьерной лестнице и Гания: в 2004 году его назначили членом тайного “коллективного руководства”, а в 2006 году — премьер-министром Палестинской автономии.

К 2017 году он возглавил группировку ХАМАС, а впоследствии США признали его террористом.

Ликвидация командира Хезболлы Фуада Шукра

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 31 июля заявила о ликвидации в Бейруте Фуада Шукра, правой руки генерального секретаря Хезболлы Хасана Насраллы. Хотя в Хезболле заявляют, что Шукр якобы выжил после атаки, но получил тяжелые ранения.

ЦАХАЛ заявил, что Фуад Шукр причастен к убийству детей на футбольном поле в Мадждаль-Шамсе в Голанах. Тогда в результате ракетного удара погибло 12 подростков.

В сообщении Армии обороны Израиля отмечается:

Шукр руководил атаками Хезболлы на Государство Израиль с 8 октября и является ответственным за убийство 12 детей в Мадждаль-Шамсе на севере Израиля в субботу вечером, а также за убийства многих израильтян и иностранных граждан в течение многих лет. Он также отвечал за большинство самых современных вооружений Хезболлы, в частности ракеты точного наведения, крылатые ракеты, противокорабельные ракеты, ракеты дальнего радиуса действия и беспилотные летательные аппараты.

Ночью 28 июля авиация Сил обороны Израиля нанесла удары по ряду объектов Хезболлы в Ливане. В частности ЦАХАЛ целился в район Чебаа, откуда 27 июля запустили ракеты по стадиону в районе Мадждаль-Шамса, где погибли дети.

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