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Юлия Захарченко, редактор ленты

Любой президент США поможет Украине, если мы разделяем одинаковые ценности – Зеленский

США Україна
Фото: Getty Images

Любой избранный президент Соединенных Штатов Америки будет помогать Украине. Эту надежду выразил президент Украины Владимир Зеленский.

Во время выступления по видеосвязи на конференции Reuters Next глава государства заявил, что американский народ решает, кто станет президентом США.

— Если американское общество поддерживает Украину, если мы разделяем одинаковые ценности, понимаем все вызовы, а также результат и ущерб от войны, я думаю, что любой президент поможет Украине, — утверждает Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что Украина понимает дальнейшие шаги для движения в Европейский Союз и полноценного членства. По его словам, сейчас это первоочередной приоритет для Украины.

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Білий дім, Война в Украине, Владимир Зеленский, США-Украина, Украина-США
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