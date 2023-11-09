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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Будь-який президент США допоможе Україні, якщо ми поділяємо однакові цінності – Зеленський

США Україна
Фото: Getty Images

Будь-який обраний президент Сполучених Штатів Америки допомагатиме Україні. Це сподівання висловив президент України Володимир Зеленський.

Під час виступу через відеозв’язок на конференції Reuters Next глава держави заявив, що американський народ вирішує, хто стане президентом США.

– Якщо американське суспільство підтримує Україну, якщо ми поділяємо однакові цінності, розуміємо всі виклики, а також результат і збитки від війни, я думаю, що будь-який президент допоможе Україні, – стверджує Зеленський.

Водночас президент наголосив, що Україна розуміє подальші кроки для руху в Європейський Союз і повноцінного членства. За його словами, зараз це першочерговий пріоритет для України.

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