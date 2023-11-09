Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Полицейские нашли военного, который подарил Частякову гранату — МВД
6 ноября – годовщина освобождения Киева от нацистов: как это было
Под Киевом от взрыва гранаты погиб помощник Залужного Частяков, ранен его 13-летний сын
День освобождения Киева: архивные снимки разрушенной столицы
Заявление Фарион об украинских военных: Чернев обратился в СБУ
Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

Это приоритет: Зеленский о дальнейших шагах для приближения членства Украины в ЕС

Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн
Фото: Офис президента

Украина понимает, какие шаги нужны дальше, чтобы двигаться после решения Европейского совета и приближать ключевую цель — само вступление нашего государства в ЕС. Это первоочередной приоритет сейчас.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам 623-х суток полномасштабной войны России против Украины.

Сейчас смотрят

— Сегодня был день, который история Украины точно будет помнить. Есть позитив от Еврокомиссии — рекомендация начать переговоры о членстве нашего государства в ЕС. Это именно то решение, которого мы ожидали, — утверждает глава государства.

По его мнению, украинцы заслуживают быть в Евросоюзе вместе со всеми свободными народами Европы. Он уверен, что нет альтернативы тому, чтобы границы демократической Европы соответствовали границам ЕС.

По словам президента, Украина ожидает решения Европейского совета в декабре относительно переговоров, и государство уже подготовилось к этому решению.

Уже состоялись соответствующие совещания с представителями правительства и Верховной Рады по тем законопроектам и реформам, которые есть в основе движения Украины в Евросоюз.

Зеленский выразил надежду, что Еврокомиссия как можно быстрее начнет реализацию своей части совместной работы — оценку соответствия законодательства Украины праву ЕС.

Читайте также
Зеленский поручил обеспечить готовность Украины к переговорам с ЕС о членстве – указ
Это приоритет: Зеленский о дальнейших шагах для приближения членства Украины в ЕС

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Європейський Союз, Война в Украине, Владимир Зеленский, Украина-ЕС
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
ВСУ за сутки ликвидировали 1080 оккупантов и 77 единиц тяжелой техники
Это приоритет: Зеленский о дальнейших шагах для приближения членства Украины в ЕС
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 09.11.2023
DeepStateMap
В Днепре ночью были слышны взрывы: в районе сбили вражескую ракету
вибух
Взрывы в Днепре и шаги Украины для приближения членства в ЕС: главные события ночи 9 ноября
Это приоритет: Зеленский о дальнейших шагах для приближения членства Украины в ЕС
Путин в президентской кампании будет избегать темы войны в Украине – ISW
Володимир Путін
Игры
Видео
Здоровье
”Меня расстреляли, но я выжил”: история воина, которого спасло настоящее чудо

Защитника Евгения Романа. Россияне взяли его в плен, расстреляли, фактически казнили, но он выжил и дополз до позиций наших армейцев. Евгений говорит, что выжил благодаря Богу и вероятно потому, что имеет еще предназначение в этой жизни.

Оксана Михайлова
ГУР ликвидировало коллаборанта | 100 тысяч снарядов для Украины | Новости Факты ICTV за 08.11.2023
Это приоритет: Зеленский о дальнейших шагах для приближения членства Украины в ЕС
Усталость от войны и коррупция – назад в 2016? | Обстрел Сумской области | Новости Факты ICTV за 08.11.2023
Это приоритет: Зеленский о дальнейших шагах для приближения членства Украины в ЕС
Официально: это сделало ГУР! | СБУ разоблачила предательницу в Донецкой области | Новости Факты ICTV за 08.11.2023
Это приоритет: Зеленский о дальнейших шагах для приближения членства Украины в ЕС
Отчет ЕС: итоги | Штурм оккупантов в Донецкой области | Новости Факты ICTV за 08.11.2023
Это приоритет: Зеленский о дальнейших шагах для приближения членства Украины в ЕС
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь