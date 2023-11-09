Это приоритет: Зеленский о дальнейших шагах для приближения членства Украины в ЕС

Украина понимает, какие шаги нужны дальше, чтобы двигаться после решения Европейского совета и приближать ключевую цель — само вступление нашего государства в ЕС. Это первоочередной приоритет сейчас.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам 623-х суток полномасштабной войны России против Украины.

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— Сегодня был день, который история Украины точно будет помнить. Есть позитив от Еврокомиссии — рекомендация начать переговоры о членстве нашего государства в ЕС. Это именно то решение, которого мы ожидали, — утверждает глава государства.

По его мнению, украинцы заслуживают быть в Евросоюзе вместе со всеми свободными народами Европы. Он уверен, что нет альтернативы тому, чтобы границы демократической Европы соответствовали границам ЕС.

По словам президента, Украина ожидает решения Европейского совета в декабре относительно переговоров, и государство уже подготовилось к этому решению.

Уже состоялись соответствующие совещания с представителями правительства и Верховной Рады по тем законопроектам и реформам, которые есть в основе движения Украины в Евросоюз.

Зеленский выразил надежду, что Еврокомиссия как можно быстрее начнет реализацию своей части совместной работы — оценку соответствия законодательства Украины праву ЕС.

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