Для чего основали ООН и какие страны туда входят

78 лет назад в американском Сан-Франциско на конференции страны, одержавшие победу во Второй мировой войне, создали Организацию Объединенных Наций (ООН).

Ее главной целью должна была стать поддержка мира и предотвращение новых кровопролитий, укрепление мира, безопасности и сотрудничества между странами.

Одной из основательниц ООН стала и Украина. Устав активно разрабатывали представители украинской ССР, такое право предоставили, потому что наша страна сильно пострадала от Второй мировой.

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Тогда было создано министерство иностранных дел УССР, украинские дипломаты вместе с представителями 51 страны мира поставили свои подписи под документом об учреждении ООН.

Какие страны входят в состав ООН в 2023 году. Полный перечень государств, которые являются членами Организации Объединенных Наций — читайте в материале Фактов ICTV.

Сколько государств входит в состав ООН

По состоянию на ноябрь 2023 года в ООН входит 193 страны мира. В частности Австралия, Аргентина, Бельгия, Великобритания, Гватемала, Эфиопия, Индия и другие.

Украина в 1945 году стала одним из государств-соучредителей ООН. Делегация Украины принимала активное участие в Конференции в Сан-Франциско, сделав весомый вклад в разработку Устава ООН (в частности координировала процесс подготовки Преамбулы и Целей и Принципов Устава ООН).

Не входят в ООН частично признанные государства и образования: Сахарская Арабская Демократическая Республика (Западная Сахара), Китайская Республика (Тайвань), Абхазия, Южная Осетия, Косово, Северный Кипр.

Не входят в состав ООН, но имеют миссию наблюдателей Ватикан (Святой Престол), а также Палестина.

В составе ООН десятки программ и учреждений. Среди самых эффективных называют детский фонд ЮНИСЕФ, образовательную и культурную организацию ЮНЕСКО и Всемирную продовольственную программу.

Что такое ООН и как туда попасть

Организация Объединенных Наций (ООН) была создана в 1945 году после Второй мировой войны. Ее главная цель — поддержание мира и предотвращение новых кровопролитий, укрепление мира, безопасности и сотрудничества между странами.

Принятие нового государства должно осуществляться согласно процедуре, предусмотренной хартией организации. Кандидат на вступление должен доказать, что соответствует юридическим условиям, предусмотренным хартией.

Например, быть европейским государством — для Европейского экономического сообщества, или признавать принцип первенства права и принципа, согласно которому любое лицо, отвечающее перед своей юрисдикцией, должно пользоваться правами человека и фундаментальными свободами для Совета Европы.

Некоторые трудности со вступлением в ООН могут все же возникнуть в случае разделения государства (как, например, Корея).

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