NOVUS перераспределяет товарные запасы после сегодняшнего удара по логистическому центру компании во время массированного обстрела России 5 августа, чтобы сберечь бесперебойную работу магазинов.

Заявление сети NOVUS относительно ракетного удара по логистическому центру компании

Сеть супермаркетов NOVUS в Facebook сообщила, что работает над перераспределением товарных запасов и перестройкой логистических процессов после ракетного удара по логистическому центру компании 5 августа.

Главной задачей для сети остается бесперебойное снабжение магазинов продуктами питания и товарами первой необходимости.

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В компании отмечают, что прилагают все возможные усилия, чтобы покупатели не ощутили последствий атаки.

— Для NOVUS как компании, обеспечивающей людей продуктами питания и товарами первой необходимости, сегодня главное – сохранить непрерывность работы. Команда уже работает над перераспределением товарных запасов, чтобы магазины и дальше были обеспечены всем необходимым. Мы делаем все возможное, чтобы наши покупатели не ощутили последствия этой атаки, — говорится в заявлении.

Напомним, что логистический центр NOVUS претерпел несколько прямых ракетных попаданий, в результате чего объект получил масштабные разрушения.

В то же время, среди сотрудников компании и партнеров погибших нет — во время воздушной тревоги команда находилась в укрытии.

Это уже второй удар по логистическому центру, который является ключевым объектом в системе снабжения сети. Специалисты оценивают масштабы повреждений, а на месте продолжается ликвидация последствий атаки и пожара.

В NOVUS поблагодарили спасателей ГСЧС за мужество и оперативную работу, а сотрудников и партнеров — за выдержку и слаженные действия.

Компания также выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате сегодняшней массированной атаки и поддержку украинским предприятиям, которые подверглись разрушениям.

Напомним, что во время сегодняшней массированной атаки пострадали два распределительных центра Сильпо.

Также РФ одновременно атаковала два ключевых логистических комплекса Эпицентра.

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