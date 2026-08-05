РФ попала по логистическому центру NOVUS, компания работает над перестройкой логистики
- В компании рассказали о последствиях атаки РФ 5 августа для логистического центра NOVUS и дальнейшей работе сети.
- Известно, что было зафиксировано несколько прямых ракетных попаданий в логистический центр компании.
- Сеть супермаркетов NOVUS заявила, что главная задача сейчас – сохранить бесперебойное обеспечение магазинов продуктами и товарами первой необходимости.
NOVUS перераспределяет товарные запасы после сегодняшнего удара по логистическому центру компании во время массированного обстрела России 5 августа, чтобы сберечь бесперебойную работу магазинов.
Заявление сети NOVUS относительно ракетного удара по логистическому центру компании
Сеть супермаркетов NOVUS в Facebook сообщила, что работает над перераспределением товарных запасов и перестройкой логистических процессов после ракетного удара по логистическому центру компании 5 августа.
Главной задачей для сети остается бесперебойное снабжение магазинов продуктами питания и товарами первой необходимости.
В компании отмечают, что прилагают все возможные усилия, чтобы покупатели не ощутили последствий атаки.
— Для NOVUS как компании, обеспечивающей людей продуктами питания и товарами первой необходимости, сегодня главное – сохранить непрерывность работы. Команда уже работает над перераспределением товарных запасов, чтобы магазины и дальше были обеспечены всем необходимым. Мы делаем все возможное, чтобы наши покупатели не ощутили последствия этой атаки, — говорится в заявлении.
Напомним, что логистический центр NOVUS претерпел несколько прямых ракетных попаданий, в результате чего объект получил масштабные разрушения.
В то же время, среди сотрудников компании и партнеров погибших нет — во время воздушной тревоги команда находилась в укрытии.
Это уже второй удар по логистическому центру, который является ключевым объектом в системе снабжения сети. Специалисты оценивают масштабы повреждений, а на месте продолжается ликвидация последствий атаки и пожара.
В NOVUS поблагодарили спасателей ГСЧС за мужество и оперативную работу, а сотрудников и партнеров — за выдержку и слаженные действия.
Компания также выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате сегодняшней массированной атаки и поддержку украинским предприятиям, которые подверглись разрушениям.
Напомним, что во время сегодняшней массированной атаки пострадали два распределительных центра Сильпо.
Также РФ одновременно атаковала два ключевых логистических комплекса Эпицентра.