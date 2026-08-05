В городе Королев Московской области произошел пожар на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения, который является главным научно-исследовательским учреждением Роскосмоса. По предварительным данным, возгорание могло возникнуть в одном из корпусов Центра управления полетами.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Пожар на территории ЦНИИмаш в Подмосковье: что известно

По имеющейся информации, загорелся корпус Центрального научно-исследовательского института машиностроения. Причины возникновения пожара пока неизвестны.

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OSINT-канал Exilenova+ сообщил, что, вероятно, пожар возник в корпусе №22 ЦНИИмаш — одном из зданий комплекса Центра управления полетами Роскосмоса в Королеве.

Этот объект используется для управления космическими аппаратами, приема телеметрии и обеспечения функционирования российских космических программ.

Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) является главным научно-исследовательским институтом Роскосмоса и одним из ключевых центров российской ракетно-космической отрасли.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину институт попал под санкции Украины, ЕС, США, Великобритании и ряда других государств из-за связи с российским оборонно-промышленным комплексом.

Напомним, в ночь против 1 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по АО Научно-исследовательский институт физических измерений в Пензенской области РФ. На территории предприятия были зафиксированы попадание и задымление.

Фото: скриншот Exilenova+

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