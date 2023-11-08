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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Правительство Словакии не одобрило 14-й пакет помощи для Украины на €40 млн

Правительство Словакии не одобрило 14-й пакет помощи для Украины на €40 млн
Фото: Pixabay

Правительство Словакии не утвердило новый пакет военной помощи для Украины. Он должен был стать 14-м, а его стоимость более €40 млн.

Как сообщает агентство TASR, предложение о предоставлении помощи было подготовлено бывшим руководством Министерства обороны Словакии.

Новый пакет помощи должен был состоять из 4 млн единиц патронов калибра 7,62 мм, 5 172 единиц крупнокалиберных боеприпасов для пушек калибра 125 мм, 140 ракет для системы противовоздушной обороны Куб, восьми минометов и 1 200 мин.

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С начала полномасштабного вторжения России Словакия предоставила Украине 13 пакетов военной помощи на общую сумму €671 млн.

В августе Словакия передала Украине первые две гаубицы Zuzana 2. Производство 16 САУ для ВСУ совместно профинансировали Дания, Норвегия и Германия.

В октябре 2022 года стало известно, что Дания, Норвегия и Германия профинансируют производство 16 гаубиц Zuzana-2 для Украины на сумму €92 млн.

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Война в Украине, Зброя для України, Словакия
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