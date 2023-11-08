Уряд Словаччини не схвалив 14-й пакет допомоги для України на €40 млн

Уряд Словаччини не затвердив новий пакет військової допомоги для України. Він мав стати 14-м, а його вартість понад €40 млн.

Як повідомляє агенція TASR, пропозиція про надання допомоги була підготовлена колишнім керівництвом Міністерства оборони Словаччини.

Новий пакет допомоги мав складатися з 4 млн одиниць набоїв калібру 7,62 мм, 5 172 одиниць великокаліберних боєприпасів для гармат калібру 125 мм, 140 ракет для системи протиповітряної оборони Куб, восьми мінометів та 1 200 мін.

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Допомога Україні від Словаччини

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Словаччина надала Україні 13 пакетів військової допомоги на загальну суму €671 млн.

У серпні Словаччина передала Україні перші дві гаубиці Zuzana 2. Виробництво 16 САУ для ЗСУ спільно профінансували Данія, Норвегія та Німеччина.

У жовтні 2022 року стало відомо, що Данія, Норвегія та Німеччина профінансують виробництво 16 гаубиць Zuzana-2 для України на суму €92 млн.

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