Словаччина передала Україні САУ Zuzana 2, які профінансували три країни ЄС

Словаччина передала Україні перші дві гаубиці Zuzana 2. Виробництво 16 САУ для ЗСУ спільно профінансували Данія, Норвегія та Німеччина.

Про це повідомив прем’єр-міністр Словаччини Людовіт Одор.

– Допомога Україні представляє спільні зусилля для тривалого миру, поваги до свобод і цінностей. Дякуємо Німеччині, Данії і Норвегії за відправку словацьких гаубиць Zuzana 2. Буде більше, – написав він у Twitter.

У найближчі місяці оборонна компанія Konstrukta-Defence поставить Україні ще 14 гаубиць Zuzana 2, остання з яких має прибути наступного року.

У жовтні 2022 року стало відомо, що Данія, Норвегія та Німеччина профінансують виробництво 16 гаубиць Zuzana-2 для України на суму €92 млн.

Нещодавно президентка Словаччини Зузанна Чапутова заявила, що її держава налагодить виробництво гаубиць спільно з Україною.

Фото: Jacob Bradford

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.