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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Словаччина передала Україні САУ Zuzana 2, які профінансували три країни ЄС

САУ Zuzana 2

Словаччина передала Україні перші дві гаубиці Zuzana 2. Виробництво 16 САУ для ЗСУ спільно профінансували Данія, Норвегія та Німеччина.

Про це повідомив прем’єр-міністр Словаччини Людовіт Одор.

– Допомога Україні представляє спільні зусилля для тривалого миру, поваги до свобод і цінностей. Дякуємо Німеччині, Данії і Норвегії за відправку словацьких гаубиць Zuzana 2. Буде більше, – написав він у Twitter.

У найближчі місяці оборонна компанія Konstrukta-Defence поставить Україні ще 14 гаубиць Zuzana 2, остання з яких має прибути наступного року.

У жовтні 2022 року стало відомо, що Данія, Норвегія та Німеччина профінансують виробництво 16 гаубиць Zuzana-2 для України на суму €92 млн.

Нещодавно президентка Словаччини Зузанна Чапутова заявила, що її держава налагодить виробництво гаубиць спільно з Україною.

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Словаччина передала Україні САУ Zuzana 2, які профінансували три країни ЄС

Фото: Jacob Bradford

Війна в Україні, Словаччина
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