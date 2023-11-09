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Когда может закончиться война и что нужно: объяснение секретаря СНБО

Олексій Данілов
Фото: Офис президента

Полномасштабная война Российской Федерации против Украины может завершиться уже в 2024 году. Украина уже прилагает значительные усилия, однако не все зависит только от нее.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире национального информационного телемарафона Единые новости. По его мнению, многое зависит от партнеров Украины.

— Я очень хотел бы, чтобы война в 2024 году закончилась. Мы для этого будем делать все необходимое. Но здесь надо быть искренним и сказать, что не все от нас зависит. Очень многое зависит от партнеров, — обратил внимание секретарь СНБО.

По словам Данилова, некоторые партнеры являются сдержанными в вопросе поставок вооружения определенного вида в надлежащем количестве. Он отметил, что они должны отбросить все сомнения в целесообразности этих действий.

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— Они волновались, что можно было разозлить Путина. Вы эту мразь ничем уже не можете разозлить, потому что она больна на голову. Делать какие-то дипломатические реверансы в отношении России — пустая трата времени. Нам нужна победа, и она будет обязательно, — убежден Данилов.

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Война в Украине, Алексей Данилов, СНБО, Україна-Росія
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