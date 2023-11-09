Коли може закінчитися війна та що потрібно: пояснення секретаря РНБО

Повномасштабна війна Російської Федерації проти України може завершитися вже у 2024 році. Україна вже докладає значних зусиль, проте не все залежить лише від неї.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини. На його думку, багато чого залежить від партнерів для перемоги України.

– Я дуже хотів би, щоб війна у 2024 році закінчилася. Ми для цього робитимемо все необхідне. Але тут треба бути щирим і сказати, що не все від нас залежить. Дуже багато залежить від партнерів, – звернув увагу секретар РНБО.

За словами Данілова, деякі партнери є стриманими у питанні постачання озброєння певного виду в належній кількості. Він зазначив, що вони повинні відкинути всі сумніви в доцільності цих дій.

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– Вони хвилювалися, що можна було роздратувати Путіна. Ви цю мерзоту нічим вже не можете роздратувати, бо вона хвора на голову. Робити якісь дипломатичні реверанси щодо Росії – марна трата часу. Нам потрібна перемога, і вона буде обов’язково, – переконаний Данілов.

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