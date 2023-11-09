Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Заявление Фарион об украинских военных: Чернев обратился в СБУ
Взрывы в Днепре и шаги Украины для приближения членства в ЕС: главные события ночи 9 ноября
Имеют ли право ТЦК и СП останавливать авто для вручения повестки: комментарий юриста
Частякова предупредили, что гранаты боевые: в МВД рассказали о деталях трагедии
Срочно
Вблизи Кривого Рога оккупанты ударили по объекту инфраструктуры: что известно
Мир
Нуждается в проверке
Илья Нежигай, редактор ленты

Россия перебросила в Беларусь дополнительные истребители и бомбардировщик — Беларускі Гаюн

винищувач Су-30
Фото: Getty Images

Россия в течение последних двух месяцев перебросила в Беларусь один бомбардировщик и истребитель.

Об этом сообщает мониторинговое сообщество Беларускі Гаюн.

— В Беларуси стало больше авиации ВКС РФ. В течение всего октября мониторинговая группа Беларуски Гаюн, фиксировала низкую авиационную активность в Беларуси. В то же время, нами зафиксирован небольшой рост количества бортов ВКС РФ на территории нашей страны, — говорится в сообщении.

По состоянию на 1 ноября, в Беларуси находятся несколько самолетов ВКС РФ:

Сейчас смотрят
  • один Су-25 на аэродроме Лида;
  • два Су-24М/МР на аэродроме Барановичи;
  • минимум один Су-30СМ на аэродроме Барановичи.

— Увеличение произошло именно за счет прибытия в Беларусь бортов Су-24М/МР и Су-30СМ в сентябре-октябре. Дополнительным подтверждением этому служит сюжет телекомпании МО РБ, снятый на аэродроме Барановичи в начале октября, где можно заметить российские Су-24М/МР, — говорится в сообщении.

Уменьшение транспортных самолетов в Беларуси

Кроме того, за октябрь 2023 г. в Беларусь прилетело только пять военно-транспортных самолетов ВКС РФ, и это наименьшее число прилетов транспортных за месяц с ноября 2022 года.

Военно-транспортная авиация ВКС РФ, и связанная с ЧВК Вагнера, прилетала на аэродромы:

  • Барановичи — один Ан-72;
  • Мачулище — один Ил-76;
  • Бобруйск — один Ил-76;
  • Аэропорт Гомель — два Ан-12.

Однако были прилеты и пассажирских бортов ВКС РФ, а также самолетов, связанных с ЧВК Вагнера, которые были замечены на аэродромах:

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!
  • Барановичи — один Ан-148;
  • Мачулище — один Ту-134;
  • Аэропорт Гомель — один Beech C90GTi King Air.

Ранее американская газета Wall Street Journal сообщала, что Россия стремится пополнить запасы своих вооружений, расходуемых на войну в Украине, а потому пытается вернуть части от оборонных систем, которые она экспортировала в такие страны, как Пакистан, Египет, Беларусь и Бразилия.

авіація РФ, Война в Украине, літаки РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Более 50% украинцев верит во вступление Украины в ЕС до 2024 года — опрос
прапори України та ЄС
Глобальный саммит по формуле мира может пройти в начале 2024 года — Жовква
Ігор Жовква
В Украине нет русского меньшинства, поэтому это не проблема в переговорах с ЕС — Стефанишина
Россия перебросила в Беларусь дополнительные истребители и бомбардировщик — Беларускі Гаюн
В Херсоне прогремел взрыв во время ракетной опасности
Россия перебросила в Беларусь дополнительные истребители и бомбардировщик — Беларускі Гаюн
РФ полностью уничтожила заповедную зону Джарылгачского нацпарка
острів Джирилгач

Загрузка

Игры
Видео
Здоровье
”Меня расстреляли, но я выжил”: история воина, которого спасло настоящее чудо

Защитника Евгения Романа. Россияне взяли его в плен, расстреляли, фактически казнили, но он выжил и дополз до позиций наших армейцев. Евгений говорит, что выжил благодаря Богу и вероятно потому, что имеет еще предназначение в этой жизни.

Оксана Михайлова
Град на минималках или Партизан-Град: как работают установки залпового огня на пикапах
Россия перебросила в Беларусь дополнительные истребители и бомбардировщик — Беларускі Гаюн
ГУР ликвидировало коллаборанта | 100 тысяч снарядов для Украины | Новости Факты ICTV за 08.11.2023
Россия перебросила в Беларусь дополнительные истребители и бомбардировщик — Беларускі Гаюн
Усталость от войны и коррупция – назад в 2016? | Обстрел Сумской области | Новости Факты ICTV за 08.11.2023
Россия перебросила в Беларусь дополнительные истребители и бомбардировщик — Беларускі Гаюн
Официально: это сделало ГУР! | СБУ разоблачила предательницу в Донецкой области | Новости Факты ICTV за 08.11.2023
Россия перебросила в Беларусь дополнительные истребители и бомбардировщик — Беларускі Гаюн
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь