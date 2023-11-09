Россия перебросила в Беларусь дополнительные истребители и бомбардировщик — Беларускі Гаюн

Россия в течение последних двух месяцев перебросила в Беларусь один бомбардировщик и истребитель.

Об этом сообщает мониторинговое сообщество Беларускі Гаюн.

— В Беларуси стало больше авиации ВКС РФ. В течение всего октября мониторинговая группа Беларуски Гаюн, фиксировала низкую авиационную активность в Беларуси. В то же время, нами зафиксирован небольшой рост количества бортов ВКС РФ на территории нашей страны, — говорится в сообщении.

По состоянию на 1 ноября, в Беларуси находятся несколько самолетов ВКС РФ:

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один Су-25 на аэродроме Лида;

два Су-24М/МР на аэродроме Барановичи;

минимум один Су-30СМ на аэродроме Барановичи.

— Увеличение произошло именно за счет прибытия в Беларусь бортов Су-24М/МР и Су-30СМ в сентябре-октябре. Дополнительным подтверждением этому служит сюжет телекомпании МО РБ, снятый на аэродроме Барановичи в начале октября, где можно заметить российские Су-24М/МР, — говорится в сообщении.

Уменьшение транспортных самолетов в Беларуси

Кроме того, за октябрь 2023 г. в Беларусь прилетело только пять военно-транспортных самолетов ВКС РФ, и это наименьшее число прилетов транспортных за месяц с ноября 2022 года.

Военно-транспортная авиация ВКС РФ, и связанная с ЧВК Вагнера, прилетала на аэродромы:

Барановичи — один Ан-72;

Мачулище — один Ил-76;

Бобруйск — один Ил-76;

Аэропорт Гомель — два Ан-12.

Однако были прилеты и пассажирских бортов ВКС РФ, а также самолетов, связанных с ЧВК Вагнера, которые были замечены на аэродромах:

Барановичи — один Ан-148;

Мачулище — один Ту-134;

Аэропорт Гомель — один Beech C90GTi King Air.

Ранее американская газета Wall Street Journal сообщала, что Россия стремится пополнить запасы своих вооружений, расходуемых на войну в Украине, а потому пытается вернуть части от оборонных систем, которые она экспортировала в такие страны, как Пакистан, Египет, Беларусь и Бразилия.

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