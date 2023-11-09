Выкупает проданное обратно: WSJ узнали о том, как Россия пополняет свои арсеналы оружия

В попытке пополнить огромные запасы вооружений, расходуемых на войну в Украине, Россия пытается вернуть части от оборонных систем, которые она экспортировала в такие страны, как Пакистан, Египет, Беларусь и Бразилия.

В апреле прошлого года делегация российских официальных лиц, посетившая Каир, попросила президента Египта Абделя Фаттаха аль-Сиси вернуть более сотни двигателей от российских вертолетов, которые были необходимы Москве для войны в Украине, сообщили изданию Wall Street Jurnal три человека, знакомые с этим инцидентом.

Сиси согласился, и поставки около 150 двигателей, вероятно, начнутся в следующем месяце, говорят собеседники.

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Представитель египетского правительства отказался от комментариев.

Эти переговоры стали частью более масштабной попытки России обратиться за помощью к своим давним заказчикам оружия, которые на протяжении десятилетий покупали российские самолеты, ракеты и системы ПВО, сделав Москву вторым по величине экспортером оружия в мире.

По словам одного из этих людей и еще одного бывшего сотрудника российской разведки, в течение года Россия вела переговоры с официальными лицами Пакистана, Беларуси и Бразилии, пытаясь приобрести двигатели для российских боевых и транспортных вертолетов, которые ее войска потеряли в начале войны в результате действий украинских защитников.

— Россия потратила десятилетия на развитие торговли оружием. Теперь они тайно возвращаются к своим клиентам, пытаясь выкупить то, что они продали им, — сказал человек, осведомленный о скупке.

В других случаях Россия жертвует частью своего ценного бизнеса по экспорту оружия ради военных действий, перенаправляя оружие, предназначенное для Индии и Армении, на российскую линию фронта, сказал собеседник.

Пополнение арсенала за счет экспортных заявок и обратного выкупа совпадает с наращиванием Россией собственного производства боеприпасов, запасных частей и систем вооружения для поддержания конфликта, который скоро перейдет черту в два года и в ходе которого сжигается огромное количество боеприпасов.

Кроме того, российская военная машина приобретает все больше боеприпасов у партнеров, включая боеприпасы из Северной Кореи.

Значительная часть усилий Москвы по выкупу российских вооружений была предпринята на фоне противодействия наступлению войск Украины на востоке и юге страны. В условиях замедления наступления Россия стремится вернуть инициативу на поле боя, однако пока неясно, позволят ли новые поставки обеспечить Москву ресурсами, необходимыми для активизации наступления.

— Мы не знаем, в какой степени они будут использовать эти запасы для увеличения темпа наступления или просто для поддержания нынешнего темпа, — сказал Конрад Музыка, директор Rochan Consulting, военный аналитик из Польши.

Россияне в Египте

Российская делегация приземлилась в Каире вскоре после того, как стало известно, что Египет рассматривает возможность отправки ракет в Россию. Каир отказался от этой идеи под давлением США, которые попросили Египет вместо этого поставить оружие Украине, чтобы помочь стране с нехваткой боеприпасов.

Прибывшие вскоре после этого в Египет россияне хотели убедиться в том, что связи между двумя странами, между которыми на протяжении десятилетий сохранялись теплые отношения, остаются прочными. Для Москвы Египет был важным заказчиком, который с 2014 года подписал несколько многомиллиардных контрактов на поставку российских вертолетов, истребителей и систем ПВО.

В марте Египет отказался от части этих контрактов, опасаясь санкций со стороны США. Более того, Каир оказался не в состоянии оплатить ту часть вооружений, которую он получил, из-за санкций, ограничивающих использование Россией платежной системы SWIFT.

Когда сделка по поставке ракет в Россию была сорвана, россияне попросили Египет вернуть 150 двигателей для вертолетов Ми-8 и Ми-17, и действовать быстро, чтобы избежать обнаружения со стороны США, рассказали эти три человека.

В обмен на это Россия заявила, что простит Египту задолженность и продолжит оказывать ему помощь в поставках пшеницы. По словам двух человек, знакомых с ситуацией, если Египет откажется, Россия пригрозила вывести из страны своих советников по оружейной промышленности. Россия держит в Египте несколько сотен таких советников.

Когда Сиси встретился с президентом России Владимиром Путиным на саммите африканских стран, который Россия проводила в июле в Санкт-Петербурге, египетский президент согласился. По словам двух человек, знакомых с ситуацией, он также сказал Путину, что не будет направлять в Украину ракеты, которые обещал американцам.

Пресс-секретарь египетского правительства Диаа Рашван отказался комментировать вопрос о том, возвращает ли Египет двигатели. Он заявил, что Каир не будет ставить под угрозу свою безопасность, учитывая различные региональные угрозы, стоящие у его порога.

— Египет, независимо от глубины его позитивных отношений с любой страной, включая Россию, не готов отдать свой вооруженный потенциал другому субъекту, — сказал Рашван.

Однако эти три человека сообщили, что Египет планирует начать отправку около 150 двигателей, вероятно, в декабре. Неясно, сколько двигателей Египет планирует отправить обратно.

Этот эпизод отражает сложную историю взаимоотношений между Египтом, США и Россией. В годы холодной войны Египет был заказчиком советских вооружений, а в последние десятилетия переключился на США. Однако Каир сохранил некоторые связи с Россией в области торговли оружием. По словам одного из собеседников, США, которые рассматривают Египет как важнейшего партнера на Ближнем Востоке, попустительствуют некоторым сделкам Египта с Россией, но угрожают санкциями, чтобы остановить другие.

Дефицит вооружений России

Потребности России в оружии также сказываются на ее экспорте. В некоторых случаях из-за этого Москва не выполняет условия сделок, особенно по системам вооружений для сухопутных войск. В прошлом году объем российского экспорта вооружений, вероятно, составил всего $8 млрд, что почти в два раза ниже уровня 2021 года ($14,5 млрд).

Например, Армения получила от России мало боеприпасов для реактивных систем залпового огня Град и Ураган, если вообще их получила. В результате в сентябре, когда Азербайджан вернул армянским войскам контроль над Нагорным Карабахом (армянским анклавом), армянские силы испытывали нехватку вооружений. Россия также отменила некоторые экспортные поставки в Индию.

— В некоторых случаях Минобороны реквизировало системы вооружений еще до того, как они покинули заводы, — сказал собеседник.

Россия также запросила у Пакистана по меньшей мере четыре двигателя от вертолетов Ми-35М, которые она ранее ему продала. Министерство иностранных дел Пакистана опровергло информацию об обращении к нему Москвы.

Москва обратилась к Бразилии с просьбой выкупить 12 двигателей от военных вертолетов Ми-35М, которые Бразилия вывела из эксплуатации в прошлом году. Официальный представитель МИД Бразилии заявил, что страна отказалась, руководствуясь своей политикой отказа от поставок оружия любой из сторон конфликта.

По словам собеседника, Беларусь, являющаяся одним из самых верных союзников России, продала Москве шесть двигателей для тяжелых транспортных вертолетов Ми-26. Представительство президента Беларуси не ответило на просьбу о комментарии, хотя два человека, опрошенных для этой статьи, сказали, что Беларусь согласилась.

С самого начала российского вторжения вертолеты были неотъемлемой частью российских фронтовых сил, что в первые дни войны сделало их уязвимыми для украинской ПВО. В первые недели войны Россия потеряла более 100 вертолетов.

По мере укрепления линии фронта вертолеты стали использоваться для стрельбы из-за линии фронта ракетами с лазерным наведением Вихрь и эффективными легкими многоцелевыми управляемыми ракетами (ЛМУР). Эти ракеты сыграли важную роль в отражении наступления Украины летом и были использованы в большем количестве при попытке Москвы вернуть город Авдеевку на Донбассе несколько недель назад в ходе первой за последние месяцы наступательной операции.

— Оперативный темп российского винтокрылого флота достаточно высок, особенно с начала украинского наступления, когда они использовались вместе с траншеями и минами для замедления продвижения, — сказал Музыка.

Источник : The Wall Street Journal

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