Росія перекинула до Білорусі додаткові винищувачі та бомбардувальник – Беларускі Гаюн

Росія протягом останніх двох місяців перекинула до Білорусі один бомбардувальник і винищувачі.

Про це повідомляє моніторингова спільнота Беларускі Гаюн.

– У Білорусі стало більше авіації ПКС РФ. Протягом усього жовтня моніторингова група Беларускі Гаюн, фіксувала низьку авіаційну активність у Білорусі. Водночас, нами зафіксовано невелике зростання кількості бортів ПКС РФ на території нашої країни, – йдеться у повідомленні.

Станом на 1 листопада, в Білорусі перебувають кілька літаків ПКС РФ:

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один Су-25 на аеродромі Ліда;

два Су-24М/МР на аеродромі Барановичі;

мінімум один Су-30СМ на аеродромі Барановичі.

– Збільшення відбулося саме за рахунок прибуття до Білорусі бортів Су-24М/МР і Су-30СМ у вересні-жовтні. Додатковим підтвердженням цьому слугує сюжет телекомпанії МО РБ, знятий на аеродромі Барановичі на початку жовтня, де можна помітити російські Су-24М/МР, – йдеться у повідомленні.

Зменшення транспортних літаків у Білорусі

Крім того, за жовтень 2023 р. до Білорусі прилетіло лише п’ять військово-транспортних літаків ПКС РФ, і це найменше число прильотів транспортних за місяць із листопада 2022 року.

Військово-транспортна авіація ПКС РФ, і пов’язана з ПВК Вагнера, прилітала на аеродроми:

Барановичі – один Ан-72;

Мачулищі – один Іл-76;

Бобруйськ – один Іл-76;

Аэропорт Гомель – два Ан-12.

Однак були прильоти і пасажирських бортів ПКС РФ, а також літаків, пов’язаних із ПВК Вагнера, які були помічені на аеродромах:

Барановичі – один Ан-148;

Мачулищі – один Ту-134;

Аэропорт Гомель – один Beech C90GTi King Air.

Раніше американська газета Wall Street Journal повідомляла, що Росія прагне поповнити запаси своїх озброєнь, що витрачаються на війну в Україні, а тому намагається повернути частини від оборонних систем, які вона експортувала в такі країни, як Пакистан, Єгипет, Білорусь і Бразилія.

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